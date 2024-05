Salzburger Festspiele Pfingsten 2024 ganz im Zeichen des Virtuosen Wolfgang Amadeus Mozart

Das Publikum ist der Kammersängerin und künstlerischen Leiterin begeistert gefolgt. Einmal mehr haben sich damit die Salzburger Festspiele Pfingsten mit Gästen aus über 50 Nationen als weltweiter Publikumsmagnet erwiesen. Mit mehr als 13.000 Besuchern, einer Auslastung von 98,5 % und einer hervorragenden Publikumsresonanz gingen die Salzburger Festspiele Pfingsten 2024 zu Ende.

La clemenza di Tito in Neuzinszenierung mit aktuellem politischen Bezug

Die Salzburger Festspiele sind bekannt für ihre herausragenden Inszenierungen klassischer Opernwerke und erstmals hat die Künstlerische Leiterin Cecilia Bartoli mit Tutto Mozart den Genius loci in den Mittelpunkt ihres heurigen Pfingstprogramms gestellt. Den Auftakt bildete Robert Carsens von Publikum und Kritik begeistert aufgenommene Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts La clemenza di Tito. Bereits zum zweiten Mal nach der überaus erfolgreichen Aufführung von Il trionfo del Tempo e del Disinganno von 2019 arbeitete Carsen mit Cecilia Bartoli und Gianluca Capuano bei den Pfingstfestspielen zusammen, zum insgesamt dritten Mal führte er in Salzburg Regie. Mit Bezügen zum aktuellen politischen Geschehen verlegte er die Handlung in die Gegenwart und anstatt sich auf eine traditionelle Inszenierung zu verlassen, rückt er die zeitlosen Themen Macht, Vergebung und Menschlichkeit in ein modernes Licht. Cecilia Bartoli begeisterte in ihrem Rollendebüt als Sesto, Daniel Behle in der Titelpartie. Alexandra Marcellier, Mélissa Petit, Anna Tetruashvili und Ildebrando D´Arcangelo glänzten als weitere Solist·innen. Gefeiert wurden auch Les Musiciens du Prince – Monaco und Il Canto di Orfeo unter der musikalischen Leitung von Gianluca Capuano.