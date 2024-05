Salate zum Mitnehmen: Frische Kraftpakete für den Alltag

Zutaten für 2 Portionen:

3 EL Kürbiskernöl

1 Frühlingszwiebel

1 Chilischote, fein gehackt

1 TL Ingwer, fein gehackt,

Pfeffer und Salz

100 g Glasnudeln (aus Mungbohnen- oder Sojamehl)

150 g Schafkäse

100 g Rucola

10 Cocktail-Tomaten

Saft einer halben Zitrone

3 EL Apfelessig

Zubereitung:

Wasser aufkochen und die Glasnudeln für 2–3 Minuten weich kochen. Glasnudeln dann abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. Die Glasnudeln in eine Schüssel geben und Schafkäse mit den Fingern darüber bröseln oder klein schneiden. Rucola und Tomaten waschen, in mundgerechte Stücke schneiden und ebenfalls in die Schüssel geben. Frühlingszwiebel waschen, den weißen Teil fein hacken und den grünen Teil in Ringe schneiden. Zitronensaft, gehackten Chili, Ingwer, Kürbiskernöl und Essig zugeben und alles gut durchmischen. Eventuell mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp:

Glasnudeln oder vorgegarte Wok-Nudeln gibt es inzwischen in jedem Supermarkt. Diese Nudeln müssen nicht gekocht werden. Es reicht auch ein kurzes Einweichen in kochendem Wasser, das beispielsweise mit dem Wasserkocher zubereitet werden kann. So kann auch ohne Küche ein Glasnudelsalat zubereitet werden. Einfach die Nudeln in kochendem Wasser in der Schüssel ziehen lassen, dann abgießen und mit den weiteren Zutaten verfeinern.