Landleben in seiner schönsten Form im Naturchaletdorf Landgut Moserhof

Im Kärntner Mölltal unweit vom schönen Millstätter See und umrahmt von imposanten Dreitausendern der alpinen Hochgebirgsregion der Hohen Tauern befindet sich ein wahrer Mikrokosmos für sich: Fluss und Teich, Wald und Berg, Tier und Mensch begegnen sich auf 400 Hektar Freiraum im historischen Landgut Moserhof. Und auch die Elemente Feuer, Erde, Holz, Stein, Glas und Wasser spielen im alpinen Refugium eine zentrale Rolle, die im kleinsten Detail spür- und erlebbar sind. Und man spürt die Herzlichkeit eines familiengeführten Betriebes, wo die Inhaber Gerhild und Heinz Hartweger rund um die Uhr mit anpacken und den Bio-Bauernhof bereits in dreizehnter Generation bewirtschaften.

Das Ganzjahres-Paradies ist nicht nur ein Geheimtipp für Naturliebhaber und sportlich Aktive – Es erfüllt zugleich auch die unterschiedlichsten Wohnansprüche. Etwa im neuen Luxus-Waldchalet auf riesigen 180 m 2 in Alleinlage – dem luxuriösen Neuzugang der 15 Chalets: Es lässt für bis zu 8 Personen mit Wellnesshäusl inklusive Panoramasauna, Hot Tub, Natur-Badeteich und Top-Ausstattung in Sachen Wohnfeeling wie Technik keine Wünsche offen. Biologische Baustoffe, Kachelofen und Panoramaschlafzimmer mit freistehender Badewanne inklusive. So haben viele Chalets eigene Wellnessbereiche und Hot Tubs. Der Naturbadeteich, ein Badehäusl mit Saunen und Panoramaruheraum, der Wildwasserstrand, zwei hofeigene Fischteiche und ein Bio Bauernhof mit Spielscheune und Reitstall sind für alle da.

Auch die Vierbeiner kommen voll auf ihre Rechnung

Tiere jeder Gattung sind im Naturchaletdorf groß geschrieben: Anziehungspunkt für die Kleinsten ist ein Hühnerhaus und ein Kleintierstall für Ziegen, Schafe und Alpakas ist auch mit dabei, wo die Kinder aktiv beim Füttern mithelfen, während der vierbeinige Freund im idyllischen Bergfluss Möll am Hundestrand baden darf. Ein weiterer Hit für Kids ist es, nestwarme Eier von Hühnern und Wachteln zu sammeln oder einmal in der Woche gemeinsam Brot zu backen. Ganz neu ist übrigens der Hundespielplatz am Fluss unter anderem inklusive Hundelaufband und anspruchsvollem Hundeparcours. Doch nicht nur der Hund, sondern auch das Pferd darf hier mit in den Urlaub: Geräumige Boxen stehen zur Verfügung, der tägliche Koppel- oder Weidegang ist inklusive.