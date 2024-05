Motorikparks in Österreich

von Claudia Hilmbauer

Einige werden sich vielleicht noch an die „Trimm-dich-Pfade“ der 1970er und 1980er erinnern. Damals legte man in Deutschland Rundkurse in der freien Natur an, die alle paar hundert Meter von einem einfachen Turngerät unterbrochen wurde. Insgesamt waren es meist um die 20 Übungsstationen auf einem Weg von etwa drei oder vier Kilometern Länge. Die Idee verbreitete sich in ganz Europa recht rasch, an manchen Orten sind sie immer noch erhalten. In der Grundidee zwar ähnlich, in der Ausführung aber viel moderner sind jedoch die Motorikparks®.

Dabei handelt es sich um ein Konzept (und einen EU-weit geschützten Namen) des Sportwissenschafters und Leichtathletik-Trainers Dr. Roland Werthner. Der Linzer wurde für die Entwicklung des Gesamtkonzepts mehrfach ausgezeichnet. Kein Wunder, schließlich fließen in jeden liebevoll gestalteten Motorikpark® neueste trainings- und sportwissenschaftliche Überlegungen. So sind die Stationen natürlich einerseits effizient und effektiv, doch andererseits müssen sie natürlich auch attraktiv genug sein, um alle Alters- und Zielgruppen anzusprechen. Schließlich sollen die Stationen zur Bewegung einladen und motivieren.

Jeder Motorikpark® ist dabei individuell gestaltet. Aus einem Repertoire von über 70 Stationsideen und über 500 möglichen Einzelgeräten wählt man aus, welche für die vorliegende Zielsetzung und das vorhandene Gelände am besten geeignet sind. Der fertige Park besteht meistens aus 25 bis 40 Stationen, die in ihrer Reihenfolge aufeinander abgestimmt sind und aus Naturmaterialien bestehen. Kraft, kreative Ausdauer, Gehirnhälften-Koordination, Präzision, Balance und Schnelligkeit sind nur einige der Trainingseffekte. In Österreich gibt es mittlerweile 27 original Motorikparks®, zwei davon sogar in Wien. Unsere Favoriten:

Motorikpark® Wien 22

In der Donaustadt können Besuchende ihre Beweglichkeit auf über 100 Geräten unter Beweis stellen. Manche davon wurden speziell für die Stadt konzipiert. Sie verteilen sich auf einem 21.000 Quadratmeter großen Gelände mit insgesamt 23 Stationen. Ein 600 Meter langer Laufparcours ergänzt die Anlage. Zu den Highlights gehören zum Beispiel ein „Kitesurf-Simulator“, eine Stehseilschaukel, Trampoline und eine Hürdenstrecke.

Motorikpark® Wien 22 Süßenbrunner Straße 101

1220 Wien

Motorikpark® Wien 10 Auf 1.4000 Quadratmetern vergnügen sich Besuchende im Helmut-Zilk-Park. An zehn Stationen trainieren sie ihre Ausdauer, Kraft, ihren Gleichgewichtssinn und ihre Geschicklichkeit. Kinder haben hier ebenso ihre Freude wie Erwachsene. Eine Besonderheit ist Station 6. Das sogenannte „Schwingungsparadies“ hilft bei der Verbesserung des Gleichgewichtssinnes mittels wackeliger Platten, auf denen man sich fortbewegt.

Motorikpark® Wien 10 Helmut-Zilk Park

1010 Wien

Motorikpark® Gamlitz, Steiermark Dieser Motorikpark® ist in vielerlei Hinsicht einen Ausflug wert. Denn er ist nicht nur rund um die Gamlitzer Landschaftsteiche in wunderschöner Lage angelegt. Er ist auch der größte seiner Art in ganz Europa. Dass er in dieser Liga spielen darf, hat er seinen 41 Stationen mit fast 150 Trainingsvarianten zu verdanken. Beweglichkeit, Fitness und Koordination werden hier auf die Probe gestellt – aber mit ganz viel Spaß. Wer möchte, kann den Motorikpark® Gamlitz auch gemeinsam mit einem Personal Trainer besuchen; diese können über die Website mortorikpark.com gebucht werden.

Motorikpark® Gamlitz, Steiermark Untere Hauptstraße 455

8462 Gamlitz



motorikpark.com

Motorikpark® St. Corona am Wechsel/Niederösterreich Gleichgewicht, Koordination, Kräftigung und Fitness trainiert man hier auf der Wasserskiwand, beim Hürdenlauf oder in der Balancierwerkstatt. Insgesamt stehen 25 Stationen zur Auswahl. Auch die Trampolinanlage sorgt garantiert für Spaß! Da dieser Motorikpark® Teil der Wexlarena ist, zahlt man eine kleine Eintrittsgebühr. Besonders toll ist, dass man hier den ganzen Tag verbringen kann, schließlich gehören zur Wexlarena auch Mountainbike-Strecken, Spielplätze, ein Ameisenpfad und eine Sommerrodelbahn.

Motorikpark® St. Corona am Wechsel Unterberg 197

2880 St. Corona am Wechsel



wexlarena.at

Motorikpark® Kufstein, Tirol Die 18 Stationen mit ihren 33 Übungen des Kufsteiner Parks liegen rund um die Kufsteiner Kneippanlage. Auch hier geht es darum, Spaß zu haben und gleichzeitig etwas für die Koordination, die Fitness und den Gleichgewichtssinn zu tun. Selbstverständlich haben selbst kleine Besuchende Spaß an den kreativen Geräten.

Motorikpark® Kufstein Pienzenauerstraße 24

6330 Kufstein

Motorikpark® Feldkirchen, Oberösterreich

Die oberösterreichische Anlage liegt an den wunderschönen Feldkirchner Badeseen. 20 Stationen laden hier zum vergnüglichen Training an der frischen Luft ein. Egal, ob man im Rahmen eines tollen Badetages hier Halt macht oder ihn einfach als Ausflugsziel wählt: Spaß ist garantiert!

Motorikpark® Feldkirchen, Oberösterreich Badeseestraße

4101 Feldkirchen an der Donau

Wichtig! Die Geräte sind im Normalfall frei zugänglich und ihre Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr! Bei Regen, Eis, Schnee, Frost, Nässe und Gewitter dürfen die Geräte wegen Verletzungsgefahr nicht benutzt werden. Wie die einzelnen Geräte zu benutzen sind, erfährt man durch Übungsanleitungen an den einzelnen Stationen. Hunde dürfen nicht in die Motorikparks®.