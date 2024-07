Feinste Alpen-Kulinarik inmitten imposanter Bergwelt

Jeden Sommer verwandelt sich das Paznaun, das sonnenverwöhnte Tiroler Hochtal mit den Orten See, Kappl, Ischgl und Galtür zu einem kulinarischen Treffpunkt für sportliche Genießer. Umgeben von drei imposanten Bergmassiven laden zahlreiche urige Berghütten zur Einkehr ein – und hier bereiten die Köche des Tales feinste regionale Köstlichkeiten von Tiroler Hausmannskost bis feinster Haute Cuisine zu. Das Rezept dazu ist eigentlich ganz einfach: Man nehme sieben Paznauner Spitzenköche, die in Kooperation mit jeweils einer Hütte ein spezielles Gourmetgericht aus regionalen Produkten kreieren und zu leistbaren Hüttenpreisen auf deren Speisekarte setzen. Und dazu die besten Erzeugnisse aus dem Tal und fertig sind die geschmackvollen Gerichte. Heuer stehen folgende Schmankerl auf der kulinarischen Speisekarte:

Für Hochgenuss im Hochgebirge sorgen heuer die Spitzenköche Andreas Spitzer, Kai Lindner, Daniel Kurz, Patrick Raaß, Hermann Huber und Martin Sieberer und die #YoungChefsPaznaun. Wer wandert oder mit dem Mountainbike in der Natur unterwegs ist, hat sich eine geschmackvolle Stärkung verdient. Ob zu Fuß oder auch mit dem E-Bike, als Kletterer oder Boulderer – alle Hütten sind für Groß und Klein leicht erreichbar. Und besonders Sportliche kommen im Paznaun sowieso voll auf ihre Rechnung, ob auf ausgedehnten Bergwanderungen, bei einer Gletschersafari oder auf Crosstrails. Alle Orte punkten in der facettenreichen Landschaft mit einem weitläufigen Netz an Wander- und (E-)Bikerouten, Spazierwegen und Klettersteigen in allen Schwierigkeitsgraden.