Die verborgenen Helden im Garten: Kräuter im Mai

Seit jeher bedient sich der Mensch für seine Ernährung an Kräutern. Im Mittelalter gehörte das Sammeln wilder Kräuter zum Alltag der Landbevölkerung. In den klösterlichen Kräutergärten wurden jene gezüchtet, die für Ihre Heilwirkung bekannt waren.

Kräuter und Gewürze gehören in jede Küche. Jeder, der gerne kocht, weiß das. Sie bringen nicht nur Farbe und Aroma in jedes Gericht, sie regen auch unseren Appetit an und liefern wertvolle Vitamine und Mineralstoffe.

Kräuter – eine Frage der Definition

Was Sie schon immer über Kräuter wissen wollten

Kräuter enthalten frisch geerntet die meisten Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Ihre Heilwirkung liegt an den ebenfalls enthaltenen sekundären Pflanzenstoffen. Meist ist ein Bündel wirksamer Inhaltsstoffe vorhanden, die gemeinsam die Heilwirkung ausmachen. Die Wirksamkeit von frischen Kräutern oder Kräuterzubereitungen ist deshalb meist besser, als wenn man die Wirkstoffe isoliert als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Zu den wichtigsten Wirkstoffgruppen der Heilpflanzen gehören die Alkaloide, Glykoside, Saponine, Sulfide, ätherische Öle, Gerbstoffe, Bitterstoffe, Polysaccharide und die Carotinoide. Die Verteilung der Wirkstoffe ist oft sehr unterschiedlich. Meist stecken sie vor allem in den Blättern, aber auch in Blüten, Wurzeln oder Zwiebeln.

Jedes Kraut hat durch seine Inhaltsstoffe einen Einfluss auf unseren Körper. Die Vielzahl an Vitaminen, Mineralstoffen und ätherischen Öle wirkt stärkend auf unsere Lebenskraft. Damit diese voll wirksam werden, ist es wichtig beim Einkauf auf die Frische der Kräuter zu achten. Verwelkte oder bereits gelbe Pflanzen sind alt und haben einen Großteil Ihrer (Heil)Wirkung eingebüßt. Ideal ist, wenn Sie Kräuter selbst sammeln oder am Küchenfenster oder Balkon ernten können. Ein Kräutergarten in der Küche sieht nicht nur schön aus, sondern verbreitet auch einen angenehmen Duft und erfreut alle Sinne. Bei den meisten Gartenkräutern werden die Blätter verwendet. Wenn sie frisch und grün verzehrt werden, ist ihr Gehalt an Heilstoffen hoch. Schon der Genuss und Duft steigert unser Wohlbefinden, stärkt unser Immunsystem und unsere Leistungsfähigkeit.