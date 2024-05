Käseland Österreich: Alles Käse!

Am 4. Juni ist der „Tag des Käses“. Was das bedeutet und wo Käse in Österreich besonders zelebriert wird.

„Es ist schwer, ein Volk zu regieren, das 246 Sorten Käse hat“, soll einst schon Charles de Gaulle gesagt haben. Und es stimmt, die Liebe der Franzosen zum Milchprodukt ist legendär. Doch da hat der französische General seine (Milchmädchen)-Rechnung ohne Österreich gemacht! Denn hierzulande freuen wir uns über eine noch größere Käsevielfalt. Schließlich sollen von den weltweit über 5.000 verschiedenen Käsesorten rund 400 aus Österreich kommen. Jedes Bundesland, sogar jede Region, verfügt über seine typischen Käserei-Produkte. Man denke zum Beispiel an den Steirerkas aus der Steiermark, den Vorarlberger Bergkäse oder Tiroler Graukäse. Etwa 213.500 Tonnen produziert die Alpenrepublik pro Jahr, 23 Kilo entfallen im Durchschnitt auf jede einzelne in Österreich lebende Person.

Was wir nicht selbst verputzen, exportieren wir. Sogar bis in die käseverrückten USA! Und genau da hat auch der „national Cheese Day“ seinen Ursprung. Weil wir ohnehin viel zu selten das kulinarische österreichische Erbe feiern, übernehmen wir doch einfach den 4. Juni als „Tag des Käses“ zum Anlass und widmen uns den zahlreichen Ausflugszielen, die uns das Milchprodukt auf köstliche Weise näher bringen. Das sind die Tipps aus der Redaktion für besondere Käse-Erlebnisse in Österreich:

Erlebnis Sennerei Zillertal, Tirol Wer schon immer ganz genau wissen wollte, wie Käse- und Joghurtköstlichkeiten entstehen, ist in der Erlebnis Sennerei im Zillertal richtig. Am Schau-Bauernhof begibt man sich sozusagen direkt an die „Quelle“, während in der Schau-Sennerei gezeigt wird, wie das Naturprodukt „veredelt“ wird. Durch beides führt ein spannender Audioguide, der neben Fremdsprachen auch eine kindgerechte Version bereit hält. An einzelnen Stationen können Besuchende die cremigen Joghurts direkt verkosten, für Käseköstlichkeiten gibt’s einen Käsomat. Der spuckt Heumilchkäse von Schaf, Ziege und Kuh aus. Immer noch hungrig? Dann gibt’s mit der „Sennereiküche“ ein Restaurant, das sich auf Geschmackvolles mit Milch und Käse spezialisiert hat. Im Ab-Hof-Shop kann man sich schließlich mit einer ordentlichen Portion „Zillertal für daheim“ eindecken.

Erlebnissennerei Zillertal Hollenzen 116

6290 Mayrhofen Voranmeldung nur für Gruppen über 20 Personen erforderlich

Tickets für Kinder (7 bis unter 15 Jahre) um € 7.30,- und für Erwachsene um € 14.50,-

Infos: Erlebnissennerei-zillertal.at

Internationale Almkäseolympiade, Tirol Zwar heißt der Zeitraum zwischen olympischen Spiele „Olympiade“ und nicht das Event an sich, aber weil es um Käse geht, drücken wir gern ein Auge zu. Bereits zum 30. Mal erwartet man im kleinen Tiroler Galtür nämlich am 28. September 2024 zahlreiche Käse-Fans. Mehr als 100 Sennerinnen und Senner aus Österreich, Deutschland, Italien, Liechtenstein und der Schweiz stellen ihre Produkte in fünf verschiedenen Kategorien vor. Eine ausgewählte Fachjury kürt unter den Einreichungen den besten Käse der Alpen. Als Preis winkt die begehrte „goldene Sennerharfe“. Eine Kinderjury vergibt außerdem den „Dreikäsehoch“ an ihren Lieblingskäse. Zwischen 11 und 18 Uhr können Besuchende die Einreichungen ebenfalls verkosten und sich natürlich auch ihr „Stück vom Glück“ mit nach Hause nehmen. Für ein Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt.

Internationale Almkäseolympiade 28. September 2024

Kulturzentrum Galtür



Eintritt: € 18

Trachtenkleidung erwünscht



Infos: Galtuer.com

KäseStrasse Bregenzerwald, Vorarlberg Die KäseStrasse Bregenzerwald ist eine besondere Straße im „Ländle“. Denn dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von lokalen Produzenten. Ihre Spezialität: vorwiegend Käse. Aber nicht nur. Gemeinsam möchte man die Genussregion Bregenzerwald noch besser vermarkten. Besuchende, die selbst auf der KäseStrasse Bregenzerwald unterwegs sein möchten, starten in Bregenz und folgen der Bregenzerwaldstraße L 200. Viele Mitglieder der Vereinigung, darunter Sennereien, Käsemacher, Ab-Hof-Märkte und Wirte mit Schwerpunkt Käse liegen entlang der ca. 75 km langen Strecke zwischen vorderem und hinteren Bregenzerwald. Besonders lohnenswerte Stopps sind zum Beispiel auch das Alpensennereimuseum oder der Käsekeller in Lingenau.



Infos: Kaesestrasse.at

Käsemacherwelt Heidenreichstein, Niederösterreich Wer besondere Käse-Erlebnisse sucht, sollte unbedingt auch im nordwestlichen Waldviertel vorbei schauen. Den hier kann man den Käsemachern in der Käsemacherwelt über die Schulter schauen. Das Mitglied der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs bietet neben einer Schaumanufaktur auch ein Restaurant und einen Shop. Selbstverständlich kann man bei den Pionieren der Gemüse-Frischkäse-Antipasti auch an zahlreichen Stationen selbst ein bisschen „Qualitätskontrolle“ vornehmen, will heißen: verkosten. Zur Besichtigung gehört auch ein Besuch des Käse-Kinos. Auch für Kinder ist die rund einstündige Führung ein Erlebnis, donnerstags und freitags gibt’s in den Sommerferien zusätzlich spezielle Kinderführungen.

Käsemacherwelt Heidenreichstein Litschauerstraße 18

3860 Heidenreichstein Öffnungszeiten Shop: Mittwoch bis Sonntag & feiertags von 9.00 bis 17.00 Uhr (März bis September); 9.00 bis 16.00 Uhr (Oktober bis Dezember) Öffnungszeiten Restaurant: Mittwoch bis Sonntag von 08.00 bis 17.00 Uhr; feiertags bis 23.00 Uhr

Voranmeldung erforderlich

Tickets um € 6.90 ,- für Kinder (6 bis 14 Jahre) und € 9.90,- für Erwachsene; Familientickets und Ermäßigungen für NÖ-Card Inhabende erhältlich. Infos: kaesemacher.at

Fromagerie zu Riegersburg, Steiermark Eines stellt „The Cheese Artist“ auf der Riegersburg gleich vorab klar: hier geht’s nicht um Käse. Also nicht nur. Denn hier geht’s um Käsekunst! Traditionelles Handwerk trifft auf inspirierende Ideen und so entstehen mit Blick auf die Riegersburg, das Wahrzeichen des steirischen Vulkanlandes, ungewöhnliche Köstlichkeiten. Man denke zum Beispiel an Schafkäse mit kandierter Mango und Rose, Vulkanland Cheddar, Ziege mit Uhudlerbeeren oder den seidig-milden Zotter Cremissimo. Chef-Käsekünstler ist der Salzburger Bernhard Gruber. Der ausgebildete Käsesommelier fertigt ausschließlich Unikate. Auch Führungen und Verkostungen bietet die Fromagerie an.

Fromagerie zu Riegersburg Bergl 2

8333 Riegersburg



Öffnungszeiten März und Dezember: Montag bis Mittwoch Ruhetag

Donnerstag bis Sonntag von 10.30 bis 17.00 Uhr Öffnungszeiten April bis November: Montag & Dienstag Ruhetag (auch an Feiertagen)

Mittwoch bis Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Sonn -und Feiertage von 10.30 bis 17.00 Uhr Führungen und Preise: Große Führungen (45 Min.) ab € 9.80,- pro Person, Kinder bis 10 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Führungen sind nur in Verbindung mit einer Verkostung (ab € 11.80,- pro Person) buchbar. Infos: Thecheeseartist.at

Sennschule Ingo Metzler, Vorarlberg Egal, ob würziger Bergkäse, Emmentaler, Montafoner „Sura Kees“ oder milder Alpkäse: Dass Vorarlberg ein Land der Käse-Fans ist, ist bekannt. In der Sennschule von Ingo Metzler können Interessierte selbst die Ärmel hochkrempeln und aus ausgewählten Zutaten ihren eigenen Frischkäse herstellen. Das Rezept stammt von Oma Metzler, selbstverständlich gibt es auch kulinarische Stärkung zwischendurch. Natürlich in Form von Käse! Die Sennschule Ingo Metzler bringt Gruppen ab 8 Personen alles Wissenswerte rund um Käseherstellung bei. Im Anschluss an den etwa vierstündigen „Schultag“ kann man den eigenen Käse natürlich mit nach Hause nehmen.

Sennschule Ingo Metzler Bruggan 1025

6863 Egg



Workshop Sennshule: ab 8 Personen

Preis pro Person: € 75,- ; inklusive Aperitif, Molkegetränke, Käsejause, Repete, Schürze und der selbst hergestellte Käse Hofladen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr

Samstag von 08.00 bis 12.00 Uhr Infos: Molkeprodukte.at

Dem Käse auf der Spur, Oberösterreich In Schlierbach können Interessierte alles Rund um die Käseerzeugung lernen, während sie gleichzeitig etwas für die eigene Fitness tun und sich draußen an der frischen Luft aufhalten. Denn der rund 7 Kilometer lange Erlebnisweg führt unter anderem in die 1. Österreichische Schaukäserei im Stift Schlierbach, außerdem gibt es einen „Mahlzeit“-Spielplatz für Kinder, zudem tolle Ausblicke aufs Mühlviertel und mit der Landmetzgerei Schröcker auch ein Gasthaus, das Köstlichkeiten offeriert. Überhaupt gilt Stift Schlierbach als ein Mekka für Käseliebhaber. Schließlich ist hier die älteste Schaukäserei des Landes beheimatet. Schon seit 1924 erzeugt man hier feinste Käsespezialitäten. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens gibt’s ein Geburtstagsfest am 15. Juni 2024!

Schaukäserei Stift Schlierbach Klosterstraße 1

4553 Schlierbach



Führungszeiten:



ganzjährig außer Sonn- & Feiertage Eintritt ab 15 Personen: Ermäßigungen mit der OÖ Familiencard und Familientickets sind erhältlich

€ 12.90,- pro Person

€ 7.90,- Schüler Infos: stift-schlierbach.at

Wir wünschen allen KäseliebhaberInnen einen schönen „Tag des Käses“ am 04. Juni!