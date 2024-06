Köstlicher Obstgenuss das ganze Jahr – Einkochen so geht’s

Napoleon Bonaparte haben wir es zu verdanken, dass wir heute unser Obst, Gemüse und auch andere Lebensmittel durch Einkochen länger haltbar machen können. Für die Erfindung eines Verfahrens, wie man Lebensmittel konservieren kann, stellte er eine hohe Prämie in Aussicht. Der französische Koch Nicolas Appelt entdeckte, dass Lebensmittel durch Erhitzen auf 100° C haltbar werden, und holte sich 1810 die Prämie. Ungefähr 70 Jahre später entwickelte der Chemiker Rudolf Rempel die ersten Einmachgläser und einen Apparat zum Einkochen. Nach seinem Tod ließ sich Johann Carl Weck das System patentieren. Die Einmachgläser fanden schnell den Weg in die Haushalte und machten dort aus dem Einkochen das Einwecken.