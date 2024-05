Die Schnabelperchten ziehen leise durchs Raurisertal

Wiederbelebung einer alten Tradition

Im Jahr 2013 fing der Perchtenverein Rauris im Salzburger Land an, Nachforschungen über einen Perchtenumzug anzustellen, der ca. 1886 ebendort stattgefunden haben soll. Nach sorgfältiger Recherche begann man im Jahre 2014 Masken, Kostüme und Gestalten auf Basis der erhobenen Informationen zu gestalten. Hier hatten sowohl Privatpersonen als auch Rauriser Betriebe die Möglichkeit, sich einzubringen und die Wiederbelebung eines alten Brauchtums aktiv mitzugestalten. Das Ergebnis war ein gut besuchter Perchtenumzug mit ca. 150 Beteiligten aus der Bevölkerung, die sich an regionalen Schmankerln heimischer Betriebe erfreuten. Diese Tradition wird bis heute fortgesetzt, wenn am 5. Jänner die Schnabelperchten durch die Gassen ziehen.