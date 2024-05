Der Muttertag in Wien: 100 Jahre Liebe, Tradition und Wirtschaftsboom

© iStock

Am Sonntag, 12. Mai wird den Müttern durch liebevolle Gesten Wertschätzung gezeigt. Die Wirtschaftskammer Wien hat durch eine gemeinsame Umfrage mit dem Forschungsinstitut KMU Forschung Austria herausgefunden, was in Österreich am Muttertag am liebsten verschenkt wird.