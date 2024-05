Das Narzissenfest im Ausseerland: Blumenpracht und Tradition

Geschichte des Narzissenfestes

Das Narzissenfest wurde erstmals am 28. bis 29. Mai 1960 vom Fremdenverkehrsverein Bad Aussee ins Leben gerufen. Anfänglich beschränkte sich die Feier auf einen Autokorso am Sonntag in Bad Aussee, an dem im ersten Jahr 72 Fahrzeuge teilnahmen, geschmückt mit einem kleinen Strauß Narzissen an den Antennen. Bereits damals wurde die Narzissenkönigin und ihre Prinzessinnen durch "Herzerl" auf dem Narzissenball gewählt.

Schon 1963 brachte eine bedeutende Neuerung einen Bootskorso auf zwei Seen: am Grundlsee am Samstagnachmittag und am Altausseer See nach dem sonntäglichen Autokorso. Das Fest wurde von der beliebten Radiosendung "Autofahrer unterwegs" begleitet, während die Besucherzahlen in den Anfangsjahren zwischen 2.000 und 4.000 Gästen lagen.