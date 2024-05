Das "Lust auf Österreich-Magazin"

Inspirationen für jede Wetterlage

Einen Stadtspaziergang durch den Karl-Marx-Hof kann man auch bei bewölktem Himmel unternehmen, auch dem Seewinkel tut Regenwetter gut. Bei der Radltour entlang des Lechs in Tirol schüttet es hoffentlich nicht in Strömen, ebenso wenig wie bei einer der zahlreichen Aufführungen auf den Bühnen des Theaterfest Niederösterreich. Der Vorarlberger Käse reift hingegen perfekt auch bei Regenwetter heran. Das Salzkammergut ist ein Paradebeispiel für sommerliche Temperaturunterschiede, bei denen auch der steirische Apfel seinen einzigartigen Geschmack entfaltet. Und bei 111 Sehenswürdigkeiten im Salzburger Pinzgau ist für jeden Geschmack etwas dabei.



Zur Not helfen auch die Insidertipps von Promis wie der Jazz Gitti, Hermann Maier oder Andi Knoll. Außerdem geben die Lieblingsplatzln unserer Leserinnen und Leser Inspiration für aussichtsreiche Sommerausflüge. In diesem Sinne: Lernen Sie unsere Heimat im neuen „Lust auf Österreich“-Magazin bei Regenwetter oder Sonnenschein kennen.