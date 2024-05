Biogenuss und Wellness im Einklang mit der Natur

Schon bei der Anfahrt zum RETTER-Bio-Natur-Resort am malerischen Pöllauberg merkt man, dass man sich auf einen Urlaub in unberührter Natur freuen darf. Achtsames Tun und Handeln steht für die herzlichen Gastgeber Ulli und Hermann Retter im Mittelpunkt - dieses Denken zieht sich als grüner Faden durch das 4* Urlaubs- und Seminarhotel.

Familienbetrieb und Seminarhotel

Bereits im Jahre 1886 siedelte sich die Familie Retter an diesem einzigartigen Kraftplatz im malerischen Pöllauer Tal an. Der erste Gast - ein Straßenbahner aus Wien - trug den Namen „Resch“ und reiste mit der Dampfeisebahn nach Hartberg, die letzten 15 Kilometer marschierte er zu Fuß. Es folgten Urlauber, die ihre Sommerfrische in der Oststeiermark verbrachten, bis 1963 der Gasthof eröffnet wurde und vier Jahre später die ersten Gästezimmer gebaut wurden. Neben dem Ausbau der Gästezimmer gründete die Familie Retter auch ein Busunternehmen - der Startschuss für Retter Reisen.



Hermann Retter, der den Betrieb nach dem plötzlichen Tod seines Vaters 1984 übernahm, entschloss sich vom Pensions- auf den Seminarbetrieb umzustellen - 1988 wurde das Seminarhotel eröffnet und erhielt erste Auszeichnungen als „Bestes Seminarhotel Österreichs“, 2024 erfolgte die Auszeichnung bereits zum 20. Mal. Neben dem Fokus auf Seminare wurde auch auf Hotel- und Stammgäste nicht vergessen: Bei der Erweiterung von Gästezimmern und der Auf- und Ausbau des Wellnessreich „Bewusst Sein“ und dem Seminarreich wurde großer Wert auf nachhaltige Bauweise und Lebensweise gelegt.