Eine Wahl der besonderen Art: "Alles Käse" heißt es einmal jährlich im Mekka des Almkäse, im Paznauner Bergdorf Galtür. Wenn jährlich die goldenen Sennharfen für den besten Almkäse vergeben werden, sind Klein & Groß vereint: Eine Experten- und Kinderjury prämieren den besten Almkäse aus dem Alpenraum. Bewertet werden die Sorten Alp- und Bergkäse, Emmentaler und Tilsiter. Zum 30jährigen Jubiläum traten heuer über 150 Almen aus den Alpenregionen in Deutschland, Österreich, Italien, Liechtenstein und der Schweiz mit 400 Käsen in den Wettstreit, um die Fach- und Kinderjury von ihrem Käse zu überzeugen. Herausforderung für die strenge Jury: Jeder Käse ist einzigartig und beeinflusst von der lokalen Alpenflora, manche Experten schmecken sogar unterschiedliche Kräuter aus der Alpenmilch. Übrigens: Nur Käselaibe, die aus frischer Alpenmilch auf einer registrierten und bewirtschafteten Alm hergestellt werden, sind für den Wettbewerb zugelassen. Überlegener Tagessieger in der Kategorie Hartkäse wurde Karl-Heinz Strohmaier von der Petersberga-Alm. Strahlende Gewinner gab es auch in der Kategorie Schnittkäse: Hier gewann die Alpsennerei Maran aus Arosa.