Finn Juhl: Meister der Moderne

Er bewies erstaunliches Talent und begann schnell an großen Projekten wie dem Flughafen Kopenhagen oder dem Bau des dänischen Fernsehsenders zu arbeiten. Juhl hatte so viel zu tun, dass er sein Studium schließlich abbrach. Trotzdem wurde er 1942 in die akademische Architekturgesellschaft aufgenommen und unterrichtete am Institut für Design in Chicago. Dabei sprach er von sich selbst immer als Autodidakt.

Organische Formen