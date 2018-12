Langlaufurlaub im Waldviertel

Über 200 Kilometer erstreckt sich hier das Netz der Langlaufloipen. Gemeinsam mit geschulten Langlaufcoaches wird die Faszination dieses Sports Schritt für Schritt entdeckt. Fortgeschrittene verfeinern ihre Technik.

Auf zwei „schmalen Brettern“ durch den Waldviertler Winter…

Ob „klassisch“ oder im modernen „Skatingstil“ – wenn’s über knirschenden Schnee und vorbei an glänzenden Raureifbäumen geht, dann ist man bei einer der schönsten Sportarten – dem Langlaufen – und mitten im Waldviertler Winter angelangt! Das Netz an bestens gespurten Langlaufloipen heißt die Sportler zu Entdeckungsreisen in einzigartige Winterlandschaften und erholsamen Trainingseinheiten für „Körper & Seele“ willkommen!