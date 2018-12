Hochgefühle auf der Hochebene

Schmackhafte Einkehr

Doch die Schönheit der Landschaft schützt vor Hunger nicht. Zum Glück! Denn die übersichtlichen Routen bringen die Wanderer nicht nur an die schönsten, sondern auch an die schmackhaftesten Plätze am Plateau: Im 1.642 Meter hoch gelegenen Ottohaus oder dem Raxalm-Berggasthof genießen die Schneeschuhwanderer beste Hüttenkost. Bei der Rax-Challenge messen sich Schneeschuhwanderer und Tourengeher im sportlichen Wettkampf. Den Ausgang verraten wir schon jetzt: Ein Ausflug auf die Rax ist für jeden ein Gewinn.

mehr erfahren auf www.wieneralpen.at