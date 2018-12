Der Action-Berg: Gemeindealpe Mitterbach

Langlaufen am See ist die wohl schönste aktive Form, die reine Winterluft zu genießen. Auf den 11,5 km Loipen am Fuße der Gemeindealpe erwartet Wintersportler in Mitterbach eben dieses einmalige Vergnügen. Aber auch Tourengeher sind jederzeit willkommen, vor allem beim Tourengeher-Abend, der immer Mittwochs stattfindet.

Winterromantiker machen sich ohne Skier in Richtung Erlaufstausee auf – hier wartet eine der schönsten Winterwanderungen weit und breit.