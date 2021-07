Wellness Messe im Vienna Marriott Hotel

Als Auftakt zum „ Wellness Gala“-Abend präsentieren sich am Freitag, 9. Oktober und Samstag, 10. Oktober Impulsgeber, Dienstleister und Hersteller innovativer Wellness, Fitness-, Lifestyle- und Gesundheitsprodukte dem Publikum.

Eingebettet in das Messe-Event werden der Medizinjournalist und Autor Hademar Bankhofer und Überflieger, Skiflugikone und Erfolgscoach Toni Innauer Neues und Wissenswertes zu den Themen Gesundheit, Fitness und Ernährung aus erster Hand präsentieren.

Die Podiumsdiskussion am 9. Oktober mit Toni Innauer, Mirna Jukic, Univ. Prof. Dr. Alfred Engel, Nik Berger, Gunnar Prokop und Moderatorin Elisabeth Auer liefert themenspezifischen Zündstoff und gewährt direkten Einblick in die Fitnesswelt der Profis.

Auch Fußballlegende und Publikumsliebling Toni Polster steht mit vollster Überzeugung hinter der Wellness-Messe: „Natürlich bin ich da auch wieder dabei! Ich weiß aus eigener Erfahrung wie wichtig es ist darauf zu achten, meinen Körper jeden Tag möglichst viel zu bewegen“.

Am 10. Oktober um 11 Uhr startet Prof. Hademar Bankhofer mit seinem Vortrag und wird dabei “Gesundheit und Wellness im Alltag vereinen“. Im Anschluss an den Vortrag steht Hr. Bankhofer zur Buchsignierung und zum persönlichen Kennenlernen zur Verfügung.

Gleichzeitig verfolgen die Veranstalter auch ein karitatives Ziel. Rainer Schönfelder, Gitta Saxx, Timna Brauer und viele weitere prominente Unterstützer von Global Family – dem „ Reisebüro der Menschlichkeit“, werden bei der Wellness Gala 2015 versteigern und verlosen, um unterprivilegierten Kindern und Familien unbeschwerte "All Inclusive"-Ferientage in Top-Hotels zu ermöglichen. Die Erlöse aus dem Tageseintritt kommen ebenfalls diesem Projekt zugute. Die beeindruckende Liste der Gäste und des Personenkomitees kann sich sehen lassen:

Toni Polster, Gitta Sax, Toni Innauer, Hademar Bankhofer, Rainer Schönfelder, Hansi Kary, Andrea Buday, Dr. Christine Reiler, Dr. Peter Proksch, Herwig Rüdisser und Ewald Pfleger (OPUS), Ulrike Kriegler, Uschi Pöttler-Fellner und Christian Pöttler, Manfred Wegscheider (Bgm. Stadt Kapfenberg), Emese Hunyady, Dr. Hermann Gruber, Susanna Hirschler, Mag. Nik Berger, Gerhard Rodax, Miss Austria Annika Grill, Peter Schröcksnadel, Karl Schranz, Julian Rachlin, Prinz Hubertus von Hohenlohe, Claudia Kristofics-Binder, Barbara und Heinz Prüller, Sepp Resnik, uvm. Alle Infos auf: www.wellnessgala.at.

Die Wellness Gala 2015 wird unterstützt von: Falkensteiner Balance Resort Stegersbach, Zepter Austria, Aktivital, M.A.N.D.U., Helo Sauna, Sorandiro Lichtsymbole, OSSIG Hairstyle & Beauty, M.Grabner Pool, Wellnesshotel Lagler und Wiener Bezirksblatt.

▪ Eintritt Messe am Fr., 9. Oktober oder Sa. 10. Oktober um € 5,- ▪ Eintritt Messe am Fr., 9. Oktober + Podiumsdiskussion Toni Innauer um € 20,- ▪ Eintritt Messe am Sa., 10. Oktober + Vortrag Hademar Bankhofer um € 15,-

9. und 10. Oktober 2015, Vienna Marriott Hotel, A-1010 Wien, Parkring 12aInfos auf: www.wellnessgala.at und Tel.: 0664 / 8490607