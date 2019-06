Weingut Hagn: Traditionsbetrieb der Topliga

Auf den Innovationen der letzten Jahre hat man sich aber nicht ausgeruht: So machte im Jahr 2018 die neue Weingalerie die Trilogie in Mailberg perfekt: Der moderne Verkostungsraum komplettiert das Weingut und das Weindomizil und rückt die Traube in den Mittelpunkt.

Jetzt kommt aber eine ganz besondere Auszeichnung dazu: Das Weingut Hagn ist Weingut des Jahres 2019, eine Anerkennung, die die besonderen Leistungen und Innovationen hervorhebt und belohnt.