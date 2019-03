Was ist Bio-Heublumenmilch und warum schmeckt sie besser?

„Heumilch“ heißt, die Tiere werden mit Heu gefüttert. Das sagt aber noch nichts über deren Haltung aus. Die Bio-Heublumenmilch von Ja! Natürlich schmeckt besser als eine „normale“ Heumilch, denn sie setzt eigene Maßstäbe in Sachen Frische, Freilauf für die Kühe sowie in besonders schonender Verarbeitung – erstmalig und einmalig in Österreich! Das schmeckt man nicht nur in der frischen Milch, sondern besonders in Käse, Topfen, Frischkäse und Co!

Angepasst an den Lauf der Jahreszeiten arbeiten die Bauern nach der ursprünglichsten Form der Milchproduktion. Denn so war es schon immer: Im Sommer treiben die Bauern die Kühe auf die Weiden oder auf die Almen. Sie mähen die Wiesen, trocknen das Gras und lagern das Heu in der Scheune für die kalte Jahreszeit.