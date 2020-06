Warum Linz näher ist als Bratislava

In Deutschland macht die Vorstellungskraft so manchem Pendler einen Strich durch die Kilometerrechnung. Fast 25 Jahre nach dem Mauerfall existiert der Eiserne Vorhang im Kopf, Wegzeiten in den ehemaligen „Osten“ werden von „Wessis“ massiv überschätzt. Wobei auch die politische Einstellung eine Rolle spielt: Deutsche, die positive Gefühle gegenüber der Wiedervereinigung hegen, verschätzen sich weniger stark als Gegner. Studien weisen das als durchwegs internationales Phänomen aus: Nationen, die uns sympathisch sind, werden auch geografisch als näher wahrgenommen als „unsympathische Länder“.

Interessant ist, dass die Welt zwar – Twitter und Skype sei Dank – enger zusammenrückt, unser Empfinden für physische Distanzen sich durch neue Medien aber kaum ändert. Sobald der Chat mit der Freundin in Rom beendet, der Computer abgedreht ist, bleibt die kognitive Repräsentation der Stecke nach Rom immer noch weit.