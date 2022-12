Warum ein "feuchter Lebensstil" nun der neue Trend auf TikTok ist

FĂŒr manche ist ein harter Schnitt die beste Methode, um alte (schlechte) Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Andere gewöhnen sich lieber langsam an eine VerĂ€nderung. Letzterer Gruppe dĂŒrfte ein neuer Trend auf der Social Media-Plattform Tiktok besonders entgegenkommen. Überhaupt, wenn es um Trinkgewohnheiten geht. Dort ist der "Damp Lifestyle" momentan höchst beliebt und immer mehr Menschen teilen ihre Erfahrungen mit der bewussten Reduktion mit.

Der Name kommt vom englischen Wort "damp", das so viel wie "feucht" bedeutet. Womit schon einiges erklĂ€rt ist. Kurz gesagt: Wer "dampt", trinkt einfach weniger. Es geht darum, den Alkoholkonsum zu reduzieren und vor allem nur in Maßen zu genießen. Damit unterscheidet sich der "feuchte Lebensstil" klar von anderen Trends wie "trockener JĂ€nner" (Dry January) oder "Sober October" (nĂŒchterner Oktober). Hier wird fĂŒr einen bestimmten Zeitraum komplett auf Alkohol verzichtet.

Vorteile

FĂŒr Suchtexperten und Psychologen liegen die Vorteile von "Damp" auf der Hand. Es ist keine Entweder-Oder-Strategie, die verfolgt werden muss. Sondern der persönliche Spielraum ist grĂ¶ĂŸer als bei "trockenen" Monaten. Auch viele Tiktoker sagen, dass ihnen die individuelle Entscheidungsfreiheit entgegenkomme. Im Wesentlichen erlaubt der letztere Lebensstil, Alkohol in Maßen zu konsumieren, so dass sie selbst entscheiden können.

Und die persönlichen Spielregeln lassen sich ganz nach den eigenen Vorstellungen anpassen. Den "Damp Lifestyle" zu pflegen, kann ebenso heißen, zum Beispiel auf harte GetrĂ€nke zu verzichten oder nur solche mit wenig Alkohol zu konsumieren.

Und vielleicht "dampen" manche ohnehin bereits schon - ohne es zu wissen. Denn im britischen Guardian sagte eine Psychologin: "Wenn Sie in der Regel nur ein paar Drinks pro Woche zu sich nehmen oder zu besonderen AnlĂ€ssen Alkohol trinken, praktizieren Sie es bereits. Sie sind nicht trocken oder nĂŒchtern, aber Sie trinken auch nicht im Übermaß." Wer allerdings beginne zu "dampen", wolle sich bewusst mĂ€ĂŸigen. Dieser Lebensstil verlange, dass man darauf achtet, warum und wann man trinkt.