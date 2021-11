„Über dem Boden schweben“ - Kunst von Valie Export bis Schiele

Seit ich, dem Gymnasium entflohen, die Kärntner Pop-Art-Künstlerin Kiki Kogelnik in New York besuchte, frage auch ich mich, was Kunst ist. 1969, in jenem Jahr der Mondlandung, in dem Andy Warhol mit seiner Polaroid Präsidenten, Pornodarsteller und Rockstars fotografiert und Interview gründet. Jenes Kultmagazin, das bald das künstlerische Leben New Yorks prägt. Warhol interviewt Celebrities wie John Lennon und Grace Jones, Max Ernst und Truman Capote in einem neuen, intimen Stil und dokumentiert damit minutiös ihr Leben. Während Kiki und ich durch Manhattan ziehen, sehe ich Warhol über die 5th Avenue schlendern. In bodenlangem Ledermantel, mit der größten Sonnenbrille, die ich jemals gesehen habe.