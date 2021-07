Die Österreicher sind ein Inselvolk

Irgendwo in Griechenland, jede Menge weißer Sand", sang die steirische Band STS bereits im Jahr 1985 – und spricht damit Hunderttausenden Österreichern aus der Seele. Heuer wird das Land am Mittelmeer sogar eine neue Rekordsaison hinlegen, meinen vom KURIER befragte Touristiker. Allem Krisengerede zum Trotz zieht es die Österreicher nach Griechenland wie niemals zuvor. Offenbar ist es die beste PR, wenn über eine Urlaubsdestination täglich in den Nachrichten gesprochen wird – egal ob positiv oder negativ.