Reise ins Morgen

„So wild wird’s nicht werden“, sagtWolfgang Baumjohann, Direktor des Instituts für Weltraumforschung der Österreichischen, „aber ich kann mir gut vorstellen und halte es für wahrscheinlich, dass Orbitalflüge, während denen man ein, zwei Mal die Erde umkreist, nichts Ungewöhnliches mehr sein werden.“ Wie die jetzigen, noch sehr kurzen Ausflüge, bei denen man quasi nur am Orbit kratzt, bleibt dieses Abenteuer allerdings wohl ein Vergnügen für Superreiche: „Billiger wird das nicht werden. Wenn die jetzigen Suborbitalflüge etwa 200.000 Euro kosten, muss man bei den Raumausflügen in 20 Jahren wohl mit einer Million rechnen“, sagt

Fliegen wir dann wenigstens alle mit den in Deutschland so gehypten „Spacelinern“, also Superjets, die in einer Höhe von 90 Kilometern auf bis zu 25-fache Schallgeschwindigkeit kommen, auf Urlaub? Damit wären wir in einer knappen Stunde in Kalifornien. Das wäre doch ein netter Tages-Trip als Alternative zum Wechsel oder zur Rax: Surfen, Strandliegen, Rockmusik hören ... „Ich fürchte, ich muss Sie schon wieder enttäuschen“, sagt Wolfgang Baumjohann ein wenig traurig. „Technisch ist das Alles natürlich machbar – aber viel zu teuer, um es für ein breites Publikum anbieten zu können. Für derartige Superflieger ist der Markt einfach zu klein.“ Trotzdem wird es im Weltraum in den nächsten 20 Jahren ziemlich zugehen. Die Menschen breiten sich in ihrem Sonnensystem so richtig aus. Das James Webb Space Telescope soll 2018 endlich in seine Umlaufbahn geschossen werden und uns als Nachfolger des Hubble Teleskops das Universum so nahe bringen wie noch nie. Und auch wir Österreicher sind im Weltall tätig. Zumindest einige von uns. „Von unseren Venus- und Saturn-Missionen erwarte ich mir noch interessante Daten, und auf den Jupiter freue ich mich schon“, sagt Wolfgang Baumjohann. „Dann natürlich ,BepiColombo’, die erste europäisch-japanische Mission zum Merkur – und ,Cheops’, eine österreichisch-schweizerische Kooperation, die erstmals Exoplaneten im Detail charakterisieren wird.“ Werden wir bis 2030 Leben im Weltall gefunden haben? „Wir werden viele erdähnliche Planeten entdeckt haben. Vielleicht gelingt es uns auch, Gase zu identifizieren, die auf Leben hindeuten – andererseits können diese Gase aber leider auch einen Ursprung haben, der nicht mit Leben, so wie wir es kennen, zu tun hat.“ Apropos Leben im All: Werden wir Menschen jemals fremde Planeten bereisen? „Für die Forschung macht es keinen Sinn, einen Menschen ins All zu schicken“, erklärt Direktor Baumjohann. „Dass wir es dennoch tun, liegt daran, dass der Mensch seit jeher versucht, genau das zu tun, was er erreichen kann. Denken Sie an die Besteigung der 8.000er im Himalaya. Machen die wirklich Sinn? Trotzdem tun wir es, es liegt in unserer Natur. Und deshalb werden wir, davon bin ich zutiefst überzeugt, auch auf den Mars fliegen. Technisch ist das praktisch jetzt schon machbar – es ist hauptsächlich eine Kostenfrage. Leider ist uns da die Weltwirtschaftskrise dazwischengekommen, es wird also wohl noch bis 2050 dauern. Sollte es nötig sein, weil etwa auf der Erde alles kollabiert, wären wir in einem absoluten Kraftakt auch in der Lage, einen kleinen Teil der Menschheit in eine Art Kolonie auf dem Mars zu retten. Das müsste man sich vorstellen wie die Forschungsstationen in der Antarktis. Auch eine Art ,Generationenschiff’ mit Ionenantrieb wäre denkbar.“

Dafür, dass auf der Erde nichts kollabiert, sollen in Zukunft auch intelligente Verkehrskonzepte sorgen. Weniger Schadstoffe (siehe „Freie Fahrt“), und mehr Sicherheit auf der Straße. „Konkret arbeiten wir daran, die Vielzahl an vorhandenen Verkehrsdaten wie Verkehrskameras, Wetter- oder Stausensoren, aber auch Informationen aus dem öffentlichen Verkehr zu bündeln und den Verkehrsteilnehmern zugänglich zu machen. Dadurch soll der Verkehr insgesamt sicherer werden und durch einen besseren Fluss weniger Abgase verursachen“, erklärt Wolfgang Hesoun, Generaldirektor von Siemens Österreich.

Kein Leben auf dem Mars also – und die schöne neue Verkehrswelt, in der alles automatisch und geräuschlos und 100 Prozent zuverlässig abläuft, wird noch ein wenig länger auf sich warten lassen. Aber: „Die intelligente Verknüpfung und Verarbeitung von Daten aus den unterschiedlichsten Quellen lenkt den Verkehr in die richtigen Bahnen“, so Hesoun. „Und macht die Straßen frei für verbleibende private Autofahrten und die Lieferlogistik. So lässt sich der Energieverbrauch für den Verkehr um 40 Prozent senken, die Luft sauber halten und eine Reduktion des Lärms erreichen. Allerdings wird dieses Zukunftsbild nur dann funktionieren, wenn wir liebgewonnene Gewohnheiten, insbesondere rund um das Auto, ändern. Elektroautos, die im Stau stehen, sind keine Lösung.“