Schwarz‑Weiß im Trend: Worauf es beim Styling ankommt
Carolyn Bessette-Kennedy machte weiße Blusen und schwarze Pencil Skirts zur Uniform der Coolness. Charlotte Casiraghi trägt diesen Look auch heute.
Ich ertappe mich dieser Tage immer wieder dabei, vor meinem Kleiderschrank zu stehen und instinktiv nach zwei Dingen zu greifen: einem makellos weißen Hemd und einem tiefschwarzen Rock. Keine Experimente, keine Ablenkung – und gerade deshalb wirkt es so überraschend modern.
Schwarz und Weiß sind zurück – als selbstbewusstes Statement. Wenn es Ikonen dieser Ästhetik gibt, dann sind es Carolyn Bessette-Kennedy und Charlotte Casiraghi. Beide verkörpern diesen Stil mit einer Selbstverständlichkeit, die Haltung zeigt. Carolyn machte Ende der Neunziger weiße Blusen und schwarze Pencil Skirts zur Uniform der Coolness. Charlotte trägt diesen Look auch heute – mit zeitgenössischem Twist, aber demselben Gespür für das Wesentliche. Die Kombination ist denkbar einfach, fast streng. Ein crispes Shirt trifft auf Rock oder Hose in tiefem Schwarz. Silhouetten dürfen variieren, die Farbdisziplin bleibt. Kein Print, kein Pastell. Diese Konsequenz macht den Look so stark.
Monochrom mit Raffinesse. Mein skandinavisches Lieblingslabel Kristensen du Nord kombiniert weite Hose mit klassischem T-Shirt – ein Look für meine Ewigkeit.©Mikkel Völcker
Scandi-Style. Blütenweißes Langarmshirt, knöchellanger Rock, flache Schuhe mit kleinen Blümeleien. Typisch Cecilie Bahnsen. Möcht’ ich alles, ganz genau so.©Nadine Ijewere
Tory Burch liebt die Kombi Poloshirt und Bleistiftrock. Der Polosaum wird jetzt unbedingt in Rock oder Hosensaum gesteckt. So schick! .©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Schwarze Bluse, weißer Rock. Alainpaul zeigt, wie cleane Silhouetten und klare Schnitte den Schwarz-Weiß-Trend mit ein paar Rüschen auch ein bisschen spielerisch gestalten können.©Getty Images/Peter White/Getty Images
Carolyn Bessette-Kennedy 1999 in Yohji Yamamoto©Getty Images/Evan Agostini/Getty Images
Masterclass der Schönheit. Im stilvollen Looshaus luden L’Oréal und die KURIER Freizeit zur exklusiven „Helena Rubinstein“-Masterclass. Die Gastgeberinnen Tanja Kanduth, Head of Communication von Österreich, und Isabella Klausnitzer hielten sich an den Schwarz-Weiß-Dresscode. Tanja in Dior und Valentino, Isa in Chanel.©Privat
Der kleine Unterschied
Und doch: Ein Hauch von Spiel ist erlaubt. Matthieu Blazy zeigte es bei Chanel – roter Ohrschmuck, unfassbar teuer, aber leicht nachzustylen, ein Lippenstift in sattem Karminrot. So très français. Mehr braucht es nicht. Dieses Detail wirkt wie ein Augenzwinkern in einer sonst makellosen Komposition. Am Ende ist Schwarz-Weiß mehr als nur eine Farbkombination. Es ist eine Haltung.
Kommentare