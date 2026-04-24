Meryl Streep und Anne Hathaway am Red Carpet für "Der Teufel trägt Prada 2"
Lifestyle

The Devil Wears Prada 2: Wie sich die Mode in 20 Jahren verändert hat

Der Teufel trägt Prada 2006 vs. 2026 – Die Überzeichnung von einst, hat dem Film Kultstatus eingebracht hat. Was sich geändert hat.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

24.04.26

Vor 20 Jahren durfte die Mode in „Der Teufel trägt Prada“ laut sein, überzeichnet und sofort verständlich. 

Andy Sachs’ Wandel von der unscheinbaren Praktikantin zur selbstbewussten Fashionfigur war fast schon plakativ. 

Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada" 2006

Andy 2006: 

Typischer Patricia-Field-Mix: Burberry-inspirierter Trench, Argyle-Rock à la Marc by Marc Jacobs, blauer Knit von J.Crew, Coach-ähnliche Crossbody-Bag, Vintage-Schal.

©mauritius images / Alamy Stock Photos / Entertainment Pictures , Entertainment Pictures/Alamy Stock Photos / Entertainment Pictures , Entertainment Pictures/mauritius images
Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada" 2026

Andy 2026:
Kalkweißer „Quiet Luxury“-Look: Phoebe-Philo-Shirt, Nili-Lotan-Hose, Prada-Schuhe, Barton-Perreira-Sonnenbrille – stilistisch angekommen.

 

©GC Images/Jose Perez/Bauer-Griffin/getty images

Miranda Priestly verkörperte mit präzise inszenierten Outfits Macht und Kontrolle. 

Ein entscheidender Faktor dabei war Einschränkung – viele Designer wollten ihre Kleidung nicht zur Verfügung stellen, das Stylingteam musste kreativer kombinieren und stärker inszenieren. Diese Zuspitzung verlieh den Looks ihre ikonische Wirkung.

Meryl Streep in "Der Teufel trägt Prada" 2006.

Miranda 2006:
Schwarze Jacke mit Goldknöpfen und Epauletten, weiße Seidenbluse, gestreifter Bleistiftrock. Typisches Patricia-Field-Styling, zählt zu Miranda Priestlys ikonischsten Looks. 

©mauritius images / Alamy Stock Photos / ZUMA, ZUMA Press, Inc./Alamy Stock Photos / ZUMA, ZUMA Press, Inc./mauritius images
Meryl Streep in "Der Teufel trägt Prada 2" 2026.

Miranda 2026:
Meryl Streep in einem hellgrauen Outfit von Sa Su Phi. Der minimalistische Schnitt drückt ruhige Eleganz und moderne, kontrollierte Autorität aus. 

©GC Images/Aeon/getty images

Ikone und Realität

Heute zeigt sich Mode zurückhaltender. Im Vergleich wirken neuere Interpretationen subtiler, realistischer und stärker von aktuellen Strömungen wie „Quiet Luxury“ geprägt. Klare Statements weichen feineren Nuancen, Silhouetten werden reduzierter, Farbwelten ruhiger.

Das Ergebnis ist näher an der Realität – aber oft weniger wiedererkennbar. Früher erzählte Mode laut und eindeutig, heute eher leise und differenziert. Was einst als ikonisch galt, wirkt heute fast überhöht – während moderne Looks durch ihre Zurückhaltung überzeugen wollen.

Filmplakat - Der Teufel trägt Prada 2

Filmplakat - Der Teufel trägt Prada 2

©2026 20th Century Studios

Zum Teufel!

Das Filmplakat hat's in sich: Meryl Streep in Balenciaga Couture, überschwappend opulent. Anne Hathaway im modernen Quiet-Luxury-Mix von Chanel. Emily Blunt zwischen Dior-Tailoring und Peter-Do-Struktur. Stanley Tucci im klassischen Luxury-Suiting im Stil von Tom Ford und Armani. 

(kurier.at, lam)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

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