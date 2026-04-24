The Devil Wears Prada 2: Wie sich die Mode in 20 Jahren verändert hat

Vor 20 Jahren durfte die Mode in „Der Teufel trägt Prada“ laut sein, überzeichnet und sofort verständlich. Andy Sachs’ Wandel von der unscheinbaren Praktikantin zur selbstbewussten Fashionfigur war fast schon plakativ.

Andy 2006: Typischer Patricia-Field-Mix: Burberry-inspirierter Trench, Argyle-Rock à la Marc by Marc Jacobs, blauer Knit von J.Crew, Coach-ähnliche Crossbody-Bag, Vintage-Schal. ©mauritius images / Alamy Stock Photos / Entertainment Pictures , Entertainment Pictures/Alamy Stock Photos / Entertainment Pictures , Entertainment Pictures/mauritius images

Andy 2026:

Kalkweißer „Quiet Luxury“-Look: Phoebe-Philo-Shirt, Nili-Lotan-Hose, Prada-Schuhe, Barton-Perreira-Sonnenbrille – stilistisch angekommen. ©GC Images/Jose Perez/Bauer-Griffin/getty images

Miranda Priestly verkörperte mit präzise inszenierten Outfits Macht und Kontrolle. Ein entscheidender Faktor dabei war Einschränkung – viele Designer wollten ihre Kleidung nicht zur Verfügung stellen, das Stylingteam musste kreativer kombinieren und stärker inszenieren. Diese Zuspitzung verlieh den Looks ihre ikonische Wirkung.

Miranda 2006:

Schwarze Jacke mit Goldknöpfen und Epauletten, weiße Seidenbluse, gestreifter Bleistiftrock. Typisches Patricia-Field-Styling, zählt zu Miranda Priestlys ikonischsten Looks. ©mauritius images / Alamy Stock Photos / ZUMA, ZUMA Press, Inc./Alamy Stock Photos / ZUMA, ZUMA Press, Inc./mauritius images

Miranda 2026:

Meryl Streep in einem hellgrauen Outfit von Sa Su Phi. Der minimalistische Schnitt drückt ruhige Eleganz und moderne, kontrollierte Autorität aus. ©GC Images/Aeon/getty images

Ikone und Realität Heute zeigt sich Mode zurückhaltender. Im Vergleich wirken neuere Interpretationen subtiler, realistischer und stärker von aktuellen Strömungen wie „Quiet Luxury“ geprägt. Klare Statements weichen feineren Nuancen, Silhouetten werden reduzierter, Farbwelten ruhiger. Das Ergebnis ist näher an der Realität – aber oft weniger wiedererkennbar. Früher erzählte Mode laut und eindeutig, heute eher leise und differenziert. Was einst als ikonisch galt, wirkt heute fast überhöht – während moderne Looks durch ihre Zurückhaltung überzeugen wollen.

Filmplakat - Der Teufel trägt Prada 2 ©2026 20th Century Studios