„Schulstart lite gemacht“: Das Huawei P smart Z kommt zum Sales Start mit zwei kostenlosen Huawei Mini Speakern

Huawei stellt mit dem P smart Z ein neues Highlight der P smart-Serie vor. Das Einsteiger-Smartphone bietet ein cleveres Design mit Pop-up Kamera sowie einem Notch-free Display und hält Dank 4.000 mAh Akku besonders lange. Rechtzeitig zum Schulstart wird es unter anderem das Huawei P smart Z in einer Promotion zum Sales Start in Österreich geben. Die österreichweite Kampagne „ Schulstart lite gemacht“ startet am 19. August 2019. Bis zum 18. September 2019 gibt es bei jedem Kauf eines Huawei P smart Z zwei Huawei Mini Speaker kostenlos dazu. Das Angebot gilt ebenfalls beim Kauf eines Huawei P30 lite, Huawei Mate20 lite und Huawei P smart 2019 im ausgewählten Fachhandel und nur so lange der Vorrat reicht.