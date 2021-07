Profiboxerin Voraberger: "Es gibt Tussis und es gibt uns"

Bei 2: 36 wird Voraberger das Kinn ausgerenkt. Trotzdem kämpft sie weiter und gewinnt

Sie sind der beste Beweis, dass Mädchen nicht wehleidig sind, wie es oft heißt.

Mädchen, die boxen, gehen oft mehr über ihre Grenzen als manche Männer. Das sagt auch der Peter. Natürlich gibt es Tussis und es gibt uns. Ich musste auch nie einstecken, ich habe lieber ausgeteilt.

Waren Sie in der Schule jemand, der auch einmal hinhaut?

Ja, natürlich.

Du kannst ruhig sagen, dass du auch mal Männer geschlagen hast.

Nein, das sagen wir nicht. Ich habe mir nur nix gefallen lassen und klar gemacht, was mein Platz ist. Ich habe mich nur verteidigt. Ich bin generell niemand, der einen Schritt zurückgeht. Das war ich nie und werde ich nie sein.

Hat der Hang, sich zu verteidigen dazu geführt, dass Sie als Jugendliche mit Thaiboxen begonnen haben?

Ja, ich habe einen Ausgleichssport gesucht. Ich war nie aggressiv, aber unausgeglichen und habe etwas zum Auspowern gebraucht. Auch meine Mama hat es nicht leicht mit mir gehabt. Meine Eltern haben geglaubt, dass das nur eine kurze Phase ist. Aber Thaiboxen hat vom ersten Training an mein Leben um 180 Grad gedreht.

Was ist passiert?

Ich musste auf einmal auf meine Ernährung achten, um meine Leistung zu bringen. Dazu hatte ich einen Trainer, der nicht immer gesagt hat: „Du bist gut, super, toll!“ Ich musste mich bei jedem Training beweisen. Ich hatte ein Ziel. Mein erstes Ziel war, dass mein Trainer zufrieden ist. Irgendwann ist er gekommen und hat gefragt: „Magst du kämpfen?“ Dann war es so.

Für einen schwierigen Teenager ist es bestimmt nicht leicht, diszipliniert zu sein. Warum haben Sie es geschafft?

Die Begeisterung für den Sport und der Trainer. Er hat mich geführt und mir gesagt, dass er mich nicht trainiert, wenn ich bestimmte Sachen nicht einhalte. Es war so wie im Film „Million Dollar Baby“. Ich musste auch zeigen, dass ich das wirklich will. Wäre ich in Diskotheken gegangen, hätte er gesagt: „Danke das war’s.“ Einem Trainer, der das alles nur fürs Geld macht, wäre das wahrscheinlich egal gewesen. Aber wenn einer das aus Liebe zum Sport macht und kein Geld damit verdienen will, musst du dich immer beweisen.

Heute sind Sie dreimalige Weltmeisterin im Superfliegengewicht bis 52 Kilo. Ist der Name Superfliege nicht irreführend für eine so harte Sportart?

Ich sag’ so, mir ist das ganz egal. Die meisten verbinden mit Boxen Brutalität, aber es ist Sport, in dem es um Taktik geht und nicht ums wilde Reinprügeln.

Am 24. Juni kämpfen Sie in der Schweiz gegen die Japanerin Aniya Seki. Werden Sie Ihren WM-Titel verteidigen können?

Das wird sehr schwierig. Sie ist die Nummer eins in Japan.

Er redet wieder. Ich muss sie respektieren, sonst krieg’ ich wieder eine auf den Deckel. Sie ist eine Gegnerin wie viele andere und will meinen Gürtel. Den kriegt sie aber nicht.

Sie hat viel mehr Kämpfe als Eva und Routine.

Ja, und viel mehr die Hosen voll. Sie ist auf jeden Fall eine gute Boxerin, aber ich glaube, mein Wille ist stärker als ihrer.

Jetzt muss ich den Trainer fragen. Jedes Selbsthilfebuch rät, an sich zu glauben. Warum dämpfen Sie Eva eher in ihrer Euphorie?

Weil die Leistung entsprechend sein muss. Im Ring ist Krieg. Das muss man immer wieder betonen. Die andere will auch gewinnen und du bist ihr im Weg. Deshalb will sie dich aus dem Weg räumen. Aber wie Eva sagt: es geht um den Willen. Und der kann Berge versetzen.