Online währt am längsten: Internet-Ehen sind glücklicher

Es dürfte das Herz vieler bindungswilliger Online-Dater höher schlagen lassen, was Forscher der University of Chicago kürzlich herausgefunden haben: Laut ihrer Studie, für die über 19.000 Frauen und Männer in den USA befragt wurden, sind Ehepaare, die sich online kennengelernt haben, zufriedener mit ihrer Ehe. Auch frühe Scheidungen kommen bei ihnen seltener vor. Mittlerweile finden in den USA mehr als ein Drittel aller Ehen im Internet ihren Anfang.

Wer soll dein Herzblatt sein?

Doch woran liegt’s, dass Internet-Ehen so gute Erfolgschancen haben? Darüber rätseln die Forscher noch. Ein möglicher Grund: Auf Online-Partnerbörsen finden Singles eine größere Auswahl an potenziellen Wunschpartnern. So wie bei FriendScout24: Hier melden sich jeden Monat bis zu 15.000 Neumitglieder an, pro Tag sind bis zu 11.500 Singles online. Mithilfe der Umkreis-Suche finden flirtwillige Österreicher ganz unkompliziert nette Singles, die aus ihrer Nähe kommen. Aber bedeutet eine große Auswahl an möglichen Partnern nicht auch, leichter austauschbar zu sein? Keinesfalls!

Erst öffnen, dann treffen.

Psychologische Experimente haben gezeigt, dass Partnersuchende beim Online-Dating offener miteinander umgehen. Noch bevor es zum ersten Date kommt, erfolgt meist schon ein reger Austausch per Nachrichten, Chat oder Telefon. So erfahren beide mehr über die Persönlichkeit des anderen – ganz anders als beim Kennenlernen in Bars oder Diskotheken. Kurzum: Weil Online-Dater oft schon vorab eine gemeinsame Basis erschaffen, sind ihre späteren Beziehungen wahrscheinlich stabiler und zufriedener.

Online-Dating? Ja, ich will!

Übrigens: Dass Online-Dating nicht nur Spaß macht, sondern beste Aussichten auf eine Lovestory mit Happy End bietet, beweisen auch die zahlreichen Erfolgspaare bei FriendScout24. Über 5900mal pro Monat erreicht Österreichs Partnerportal Nr. 1 die Nachricht: „Ja, ich habe mich bei FriendScout24 verliebt.“ Fragt sich nur noch: Wann fischen Sie im Netz nach dem großen Liebesglück?