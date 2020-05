Mehr als nur ein paar Blumen ...

Ein echtes Erlebnis ist das Werfen des Brautstraußes. Wann dieser Moment gekommen ist, dafür gibt es in Österreich regionale Unterschiede. In Kärnten etwa erst in der Nacht, nach der "Brautentführung". Manche werfen ihren Strauß aber auch gleich nach dem Standesamt oder nach der kirchlichen Trauung.



Ausgefallene Blumenwünsche sollten drei bis vier Wochen vor dem Hochzeitstermin bei Floristen deponiert werden. Der Termin kann natürlich noch zeitiger fixiert werden, allerdings lässt sich dann die genaue Auswahl der Blumen schwer voraussagen. Die dann aktuellen Blumenarten lassen sich ebenfalls nur schwer einschätzen.



Schön ist es, Symbolik in den Brautstrauß zu bringen, zum Beispiel über die anzahlmäßige Verteilung der Blumen. Aussagekräftig ist etwa die Zahl Zwei. In einen gemischten Brautstrauß kommen dann zwei Blüten, die offensichtlich zusammengehören. Zudem kann man Myrte einarbeiten lassen. Das "Liebeskraut" soll dem künftigen Ehepaar Glück und Fruchtbarkeit bringen.



Traditionell sucht übrigens der Bräutigam den Strauß aus - und bezahlt ihn auch! Die Übergabe erfolgt am Hochzeitstag, als erstes Geschenk an seine Braut.