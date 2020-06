Marios Schwab glitzert in Wien

Kaiserin Elisabeth hat mich immer inspiriert. Sie ist für mich eine mysteriöse Persönlichkeit und bringt meine beiden Backgrounds zusammen – Österreich und Griechenland. Sisi war fasziniert von Griechenland und hat dort viel Zeit verbracht.

Hat die österreichische Frau Stilbewusstsein?

In jeder Stadt präsentieren sich die Frauen anders und fühlen sich offensichtlich in ihrer Kleidung komfortabel. In Österreich kommt es sehr auf Tradition und Präzision an. Die verschiedenen Accessoires, passend zum Outfit, stehen im Vordergrund, die Handschuhe, der Hut, die Tasche. Das ist ein Statement von Persönlichkeit. Das ist der Stil von Wien.

Was ist Mode für Sie?

Ich glaube, Kleidung ist etwas sehr Persönliches und sollte es auch sein, denn damit schafft man den ersten Eindruck einer Persönlichkeit. Mode ist ein Weg von Kommunikation.

Wie sehen Sie die Trägerin Ihrer Kreationen?

Sie fühlt sich in ihrem Körper wohl, weiß genau, was sie haben will, wie sie sich kleiden möchte und macht es nicht für andere, sondern für sich selbst. Ich mag deshalb Frauen, die ihre persönliche Meinung bei Mode haben und sich keine Trends vorschreiben lassen.