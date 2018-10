Halloween der Superlative im Familypark

Wie in den vergangenen Jahren können sich Familien auf ein schaurig-schönes aber familienfreundliches Event freuen. Das komplette Parkareal von 14 Hektar präsentiert sich zu Halloween in einem einzigartigen Ambiente. Hunderte Kürbisse, unzählige Lichter, Spinnenweben und Skelette schmücken den Park und sorgen für die richtige Stimmung. Natürlich werden auch die zahlreichen Attraktionen des Familyparks schaurig schön in Szene gesetzt und können bis spät nachts genutzt werden.

Es ist schon etwas Besonderes mit dem Götterblitz durch die dunkle Nacht zu sausen, bei der Traktorbahn an Skeletten und Gruselwesen vorbeizufahren, und bei Mondlicht den freien Fall beim Almjodler zu wagen. Aber keine Angst, alles ist kindgerecht gestaltet und auch für kleine Gäste geeignet. Kindgerechte Verkleidungen sind daher auch herzlich willkommen.