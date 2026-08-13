Clean Girl Nails: Warum der neue Natur-Look täuscht

Heiße Tage, Ferienstimmung und möglichst wenig Zeit im Badezimmer verplempern: Die neuesten Beauty-Trends könnten zum Sommer kaum besser passen. Das Motto lautet „Weniger ist mehr“. Auf den Laufstegen der tonangebenden Luxushäuser wie Chanel und Dior war die neue Zurückhaltung bereits zu sehen. Viele Models trugen wenig oder gar kein Make-up. Künstliche Wimpern und dick aufgetragene Mascara haben ausgedient. Zumindest für jene, die beim nächsten Beautytrend ganz vorne dabei sein wollen.

Oben ohne bei Dior, ... ©APA/AFP/PATRICK T. FALLON

... der Chanel Cruise Show, ... ©EPA/GUILLAUME PINON

... und Prada. Aber auch bei Miu Miu oder Calvin Klein. ©EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Wer zu den Trend-Vorreitern zählen will, trägt jetzt Ghost Lashes. Der Name klingt spektakulärer, als der Trend aussieht. Die Wimpern sollen beinahe unsichtbar wirken. Zendaya, Margot Robbie und andere Stars machen es vor, indem sie entweder komplett auf Wimperntusche verzichten und setzen stattdessen auf einen farbigen Lidschatten. Oder sie tuschen die Wimpern nur ganz zart und trennen sie sorgfältig.

Model ohne Augen-Make-up auf dem Runway bei Carolina Herrera. ©APA/AFP/ANGELA WEISS

Trendsetterin Zendaya mit Ghost Lashes bei der „Spiderman“-Premiere. ©EPA/TOLGA AKMEN

Gelnägel als „Ghetto Style“ reduziert Auch an den Fingerspitzen wird abgerüstet. Immer mehr Influencerinnen zeigen in Videos, wie sie sich von ihren Gel- und Acrylnägeln verabschieden. Jahrelang war der Termin im Nagelstudio jeden Monat fix eingeplant. Auffüllen, feilen, lackieren – und wieder von vorne. Wer darauf verzichtet, spart nicht nur Zeit und Geld, sondern auch einiges an Aufwand. Was jedoch eigentlich den Ausschlag gegeben haben könnte, ist die These von Beauty-Experten, wonach künstliche Nägel ihr schickes Image verloren haben. In dem Moment, in dem Press-Ons und DIY-Sets die aufwendigen Nägel für alle zugänglich machen, wird der Verzicht zum neuen Luxus.

Bare Nails oder Clean Girl Nails heißen die neuen Favoriten. Kurz, sauber gefeilt, gepflegt – dazu oft eine Schicht transparenter oder milchiger Lack. Ein neues Statussymbol, das laut dem Magazin Allure zeigen soll, dass man Stil und Geld hat. Die verzierten Gelnägel gelten nun wieder als „Ghetto-Stil“. Nagelkunst ist in schwarzen und lateinamerikanischen Communitys tief verwurzelt. Was nun als „Quiet Luxury“ (stiller Luxus) an den Händen gilt, berge daher auch die Gefahr von „Quiet Discrimination“ (stiller Diskriminierung), urteilt etwa die Lifestyle-Expertin Sable Yong.

Sarah Pidgeon setzte mit ihrer natürlichen Maniküre bei der Met Gala einen Trend – der jedoch ein langer Termin bei einer Nageldesignerin vorangegangen war. ©REUTERS/DANIEL COLE