Vokuhila und Co: Diese Frisuren sind diesen Sommer im Trend

Was im Sommer getragen wird, machen Stars wie Zendaya , Lily Collins und Co. bei Großveranstaltungen wie der Met Gala oder bei den Filmfestspielen in Cannes vor. Der Bob ist und bleibt einer der wichtigsten Haarschnitte, doch 2026 zeigt er sich vielseitiger. „Es gibt mittlerweile sicher 25 verschiedene Bezeichnungen für den Bob. Dafür könnte es schon ein eigenes Lexikon geben“, schmunzelt Profi-Friseur Hannes Steinmetz vom Privatsalon Steinmetz-Bundy.

Bixie und Co. im Trend

So setzt Zendaya auf den sogenannten „Bixie Cut“ (ein Wortspiel aus Bob und Pixie), bei dem die Curtain Bangs quasi in den Bob hineingearbeitet werden. Ein Schnitt, der sich „super einfach stylen lässt“.

Auch „Emily in Paris“-Star Lily Collins zeigt sich derzeit mit kurzen Haaren. Das Modemagazin Elle bezeichnet ihre Frisur als „Soft Curved Bob“ – eine Länge, die knapp unter den Ohrläppchen endet. Welcher Bob wem steht? „Das hängt von der Gesichtsform ab. Hat man etwa einen Doppelkinn oder langen Hals, darf der Schnitt ruhig etwas länger sein“, sagt Steinmetz. Pony ist ebenso angesagt. Idealerweise sind sie lang genug, um sie im Sommer noch hinters Ohr stecken zu können. Ebenso im Trend: Micro Bangs. Damit sind Stirnfransen gemeint, die ein paar Zentimeter über den Augenbrauen enden. Auf Fashion Shows waren zahlreiche Models mit diesem Look zu sehen. „Ein progressiver und mutiger Look. Passt aber nicht jedem“, sagt Steinmetz.