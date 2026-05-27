Vokuhila und Co: Diese Frisuren sind diesen Sommer im Trend
Friseur Hannes Steinmetz verrät anhand von Stars wie Zendaya oder Jacob Elordi, welche Frisuren angesagt sind.
Was im Sommer getragen wird, machen Stars wie Zendaya, Lily Collins und Co. bei Großveranstaltungen wie der Met Gala oder bei den Filmfestspielen in Cannes vor. Der Bob ist und bleibt einer der wichtigsten Haarschnitte, doch 2026 zeigt er sich vielseitiger. „Es gibt mittlerweile sicher 25 verschiedene Bezeichnungen für den Bob. Dafür könnte es schon ein eigenes Lexikon geben“, schmunzelt Profi-Friseur Hannes Steinmetz vom Privatsalon Steinmetz-Bundy.
Bixie und Co. im Trend
So setzt Zendaya auf den sogenannten „Bixie Cut“ (ein Wortspiel aus Bob und Pixie), bei dem die Curtain Bangs quasi in den Bob hineingearbeitet werden. Ein Schnitt, der sich „super einfach stylen lässt“.
Auch „Emily in Paris“-Star Lily Collins zeigt sich derzeit mit kurzen Haaren. Das Modemagazin Elle bezeichnet ihre Frisur als „Soft Curved Bob“ – eine Länge, die knapp unter den Ohrläppchen endet. Welcher Bob wem steht? „Das hängt von der Gesichtsform ab. Hat man etwa einen Doppelkinn oder langen Hals, darf der Schnitt ruhig etwas länger sein“, sagt Steinmetz. Pony ist ebenso angesagt. Idealerweise sind sie lang genug, um sie im Sommer noch hinters Ohr stecken zu können. Ebenso im Trend: Micro Bangs. Damit sind Stirnfransen gemeint, die ein paar Zentimeter über den Augenbrauen enden. Auf Fashion Shows waren zahlreiche Models mit diesem Look zu sehen. „Ein progressiver und mutiger Look. Passt aber nicht jedem“, sagt Steinmetz.
Lily Collins mit Soft Curved Bob.©APA/AFP/CHRIS DELMAS
Vorne kurz, hinten lang: Jacob Elordi mit Vokuhila.©REUTERS/Mario Anzuoni
Jennifer Lopez setzt auf die Trendfarbe Milky Brunette.©EPA/CAROLINE BREHMAN
Jessica Chastain mit Soft Curved Bob.©REUTERS/Mario Anzuoni
Micro Bangs auf dem Catwalk: Ein kurzer Pony steht für einen mutigen Look.©EPA/MATTEO CORNER
Micro Bangs auf dem Catwalk: Ein kurzer Pony steht für einen mutigen Look.©APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Jessica Chastain mit Soft Curved Bob.©APA/AFP/ANGELA WEISS
Natürlichkeit im Fokus
Im Sommer muss die Frisur aber nicht zwingend kurz sein, zumindest meinen das Influencer und Stars wie Jennifer Lopez. Sie schwören auf langes, natürliches „Luxurious Long Hair“ in der Trendfarbe Milky Brunette – ein weicher Braunton, der mit seinen cremigen, milchigen Highlights für Natürlichkeit steht.
Auch bei Männern sind lange Haare ein Thema: „Nach Buzz Cuts und Side Cuts erlebe ich einen Trend zu weichen, bewegten Frisuren“, sagt Steinmetz. Ein prominentes Beispiel ist „Euphoria“-Star Jacob Elordi, der einen lässigen, locker fallenden modernen Vokuhila bzw. Mullet trägt.
Ob kurz oder lang oder mit Pony – am Ende zählt ein Haarschnitt, der auch abseits des roten Teppichs funktioniert.
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