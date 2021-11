Die schönsten Fluchten - Best of Fantasy-TV

Best Period Pieces

„Bridgerton“ (Das Erfolgsdrama aus dem England des 19. Jh. geht im 1. Quartal 2022 in die 2. Staffel); „The Crown“ (Die preisgekrönte Serie über das britische Königshaus wird in der 4. Staffel richtig aktuell. Im 4. Quartal 2022); „The Wonder“ (Irland im 19. Jh., eine Krankenschwester und ein junges Mädchen in einer mehr als unheimlichen Situation. 3 Quartal 2022); „The North Water“ (Colin Farrell in einem brutalen Walfänger-Drama. Seit Juli 2021); „The Great“ (Katherina die Große in Serie, die 2. Staffel läuft seit 18. November 2021).