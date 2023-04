"Fizzling": Wie die neue Trennungstaktik Liebessuchenden zusetzt

Verabredet, verliebt, verpufft

Der Begriff leitet sich vom englischen Ausdruck "to fizzle out" (auf Deutsch: verpuffen, im Sand verlaufen) ab. Und das beschreibt gut, was dabei passiert: Statt dem Flirt durch offene und ehrliche Worte ein Ende zu setzen, lässt man sich mit dem Antworten immer mehr Zeit und diese immer kürzer ausfallen. Die Nachrichten enthalten keine Rückfragen mehr und werden zunehmend banaler.

Ein Bericht der Dating-App Hinge legt nahe, das Fizzling meist in der Kennenlernphase, sprich nach den ersten Verabredungen, auftritt und bereits eine verbreitete Verhaltensweise ist: Rund 90 Prozent der Hinge-User können mit dem Begriff etwas anfangen und möchten diese Form des Dating-Endes nicht erleben.

Moe Ari Brown, Paarberater und Liebesexperte bei Hinge, dazu: "Jemanden ohne Erklärung stehen zu lassen, kann Gefühle von Verwirrung, Selbstzweifel und Selbstwertprobleme auslösen." Wer kein Interesse mehr am Dating-Partner verspüre, solle "daran denken, dass auf der anderen Seite des Bildschirms ein Mensch sitzt – der eine abschließende Antwort verdient".