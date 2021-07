Werkstatt wie damals

Aber wie wird man eigentlich Bürsten- und Pinselmacher? „Ich bin mit 14 Jahren in die Fußstapfen meines Vaters getreten. Der hat 1918 in Hernals mit einer Bürstenproduktion begonnen. Besen- und Pinselmacher gab es dazumal Dutzende.“ Und heute? Von ehemals 30 Bürstenmachern in Wien ist Norbert Meier heute der Letzte. 1973, mit 23 Jahren, hat er den väterlichen Betrieb in der Taubergasse 23 übernommen. Dort ist er heute noch, mit einer Werkstatt wie aus einer anderen Zeit. Mit viel Patina und monumental anmutenden Maschinen. „Alt, aber gut“, sagt Maier und wirft eine Drehmaschine an. Die Rauchfangkehrer-Innung hat Tschimperlinge bestellt. Dazu spannt Meier bereits zur Schlaufe gearbeitete Metallstränge in die Maschine ein, legt büschelweise Borsten – eine Mischung aus exakt 50 Gramm Rosshaar und Nylon – dazwischen und drückt den Startknopf. Flugs verdreht das Gerät alles kunstvoll zum Strang, automatisch entsteht am oberen der typische Bürstenkopf.

Bürsten und Pinsel