Die Spielmacher

Wird der Equipechef von einem Gast, der schieres Anfängerglück hatte, gefragt, ob er weiter aufs Ganze setzen soll, antwortet er auffallend ehrlich: "Gewonnen haben Sie bei uns erst, wenn Sie bei der Türe draußen sind." Seine Auskunft deckt sich übrigens mit der Unternehmensphilosophie: "Wir wollen unsere Gäste nicht über den Tisch ziehen. Wir wollen vielmehr dazu beitragen, dass sie einen schönen Abend bei uns verbringen, am nächsten Tag in Ruhe frühstücken können und uns hoffentlich wieder einmal beehren."

Les jeux sont faits! Die Einsätze sind gemacht! Die Kugel wird jetzt bald ihr Ziel erreichen. Für jene, die es sich leisten können (der Großteil der Gäste im Casino in der Kärntner Straße sind Stammgäste, auffallend viele bereits im fortgeschrittenen Alter) darf sie gerne bis in den Morgen rollen. Herwig Koy sagt offen: "Wir verkaufen unseren Gästen quasi eine Illusion." Die auch geglaubt wird. So merkte jüngst ein älterer Gentleman an: "Ich verstehe die Welt nicht mehr! Die ersten zwei Wochen habe ich so viel gewonnen. Aber seither ist es wie abgerissen."

Rien ne va plus! Dabei sind Koy und Kollegen auch darauf geschult, übereifrige Spieler zu orten und für sie professionelle Hilfe im eigenen Haus anzufordern: "Wir haben ein gutes Auge dafür, ob sich ein Gast sein Spiel leisten kann oder nicht. Dabei geht es uns auch darum, den einen oder anderen Spieler vor sich selbst zu schützen." Die Leitung der Spielbank kann dann ein zeitweiliges bis hin zu einem kompletten Spielverbot verhängen.