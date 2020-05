Die passenden Jobs für Steinbock und Co

franka öttinger.: Grüß Gott. Mein Sohn will nach der Matura ein Studium beginnen. Er ist sportbegeistert und sehr eloquent. Welche Studienrichtung soll ich ihm empfehlen? Er ist am 24. 9. 1992 in Kapfenberg auf die Welt gekommen. Vielen Dank für Ihren Rat. .



Regina Binder: Er sollte ein Studium wählen, in dem rasche Auffassungsgabe und Schlagfertigkeit gefragt sind, wie etwa Reporter (Publizistik), er dürfte auch über ein sehr gutes technisches Verständnis verfügen, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Technik mit Sport zu verknüpfen. Natürlich kommt das auch immer auf den Aszendenten an, der leider ohne Geburtszeit nicht zu ermitteln ist. Alles Gute!



dfghjkl cvbnm,..: Ich bin geboren am 18.6.1933. Ich muss immer aktiv sein. Aber meine Gesundheit ist nicht mehr sehr gut. Welche Tätigkeiten können mich künftig ausfüllen.



Regina Binder: Leichte Gartenarbeit, falls Sie Enkelkinder haben, wären Ausflüge mit Ihnen eine nette Idee. Wie ich sehen kann, dürften Sie gerne kochen, probieren Sie doch einfach neue Rezepte aus. Zum Schluss noch eine gute Nachricht: wie es aussieht, dürfte sich Ihr Gesundheitszustand in den nächsten Monaten stabilisieren wenn nicht sogar verbessern.



Moderator: Hallo - bei der Durchsicht der bereits geposteten Fragen ist aufgefallen, dass einige Teilnehmer an diesem Chat vergessen haben, ihre Geburtsdaten mit zu schicken: Genaues Datum, Uhrzeit und Ort. Je vollständiger, desto besser - und desto individueller kann unsere Astro-Expertin Ihre Fragen beantworten.



greg braun.: warum habe ich in meinem job immer das gefühl, dass mir fad ist? ich arbeite als konstrukteur in einem ingenieurbüro (17. 8. 1975, salzburg).



Regina Binder: Lieber Greg! Vielleicht sind Sie geistig einfach unterfordert - möglicherweise haben Sie nur ein sehr kleines, detailliertes Aufgabengebiet. Für Sie wäre es wichtig, interdisziplinär mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten. Was könnten Sie tun? Ein wenig mehr in den Bereich Projektmanagement und Organisation gehen, wo es um das Ganzheitliche geht und nicht nur um konstruktive Details. Alles Gute...



andi bitterlemon.: hallo! geb. am. 15.04.1963 19:05 bin sekretärin, ist dieser job überhaupt für mich geeignet? ich zweifle schon lange daran!! LG



Regina Binder: Liebe Andi! Wenn Sie in Wien geboren sind, dann brauchen Sie unbedingt einen JOb mit Kundenkontakt oder Parteienverkehr, alleine auf einem Schreibtisch mit hohen Papierstapeln verkümmern Sie. Sie brauchen Kontakt mit Menschen. Vielleicht lässt sich Ihre Tätigkeit ja diesbezüglich ausbauen.



Nora Blau.: Hallo! Ist dieses Jahr ein guter Zeitpunkt um mit meinem Freund Widder/ Steinbock Asz, zusammen zu ziehen? Möchte so gerne ins Ausland! Geburtsdatum 20.3.1978, 21:24 Wien Vielen Dank!



Regina Binder: Hallo! Ausland ist für Sie generell eine gute Idee, wenn Sie Ihrem Freund ins Ausland folgen wollen, dann nur zu! Sollte er in Wien leben, dann können Sie versuchen, ihn zu überreden mit Ihnen mitzukommen. In jedem Fall dürfte eine ordentliche Veränderung in Ihrem Leben anstehen. Alles Gute..



Barbara G.: Hallo, welcher Beruf passt gut zu meinem Sternzeichen (21.02.1984, 08:36) - Danke



Regina Binder: Liebe Barbara! Wenn Sie in Wien geboren sind, dann ist Ihr Aszendent Widder, das bedeutet, Sie möchten etwas bewegen und etwas Sinnvolles tun. Berufe, wo es nur ums Geldverdienen geht, werden Sie auf Dauer nicht glücklich machen, Sie brauchen "eine Mission" und die Möglichkeit, unter Menschen zu sein.



Sandra Reiner.: Mein Sternzeichen ist Schütze. Zu welchen Sternzeichen passe ich privat und zu welchen überhaupt nicht?



Regina Binder: Liebe Sandra! Das Sternzeichen ist nur ein Ausschnitt aus einem persönlichen Horoskop, das innere Männersuchbild wird durch Sonne und Mars und Deszendent definiert. Nur vom Sternzeichen alleine empfehlen sich Löwen, Widder, Wassermänner und Waagen. Problematisch könnte es mit Stier, Krebs oder Fischen werden.





Walter Nemec.: Ich bin am 17.8.1982 um ein Uhr morgens in Ravenna geboren. Ich überlege ob ich eventuell meinen Alkoholkonsum ganz einstellen sollte, da ich die letzten Jahre doch massiv konsumiert habe. Was sagen denn die Sterne dazu?



Regina Binder: Lieber Walter! Konzentrieren Sie sich in den nächsten Monaten lieber auf die Liebe als auf den Alkohol, denn es ist möglich, dass Amors Pfeil Sie trifft. Diese Chance wollen Sie doch nicht versäumen. Aber bitte potentielle Partnerinnen kritisch betrachten, denn Sie dürften liebestechnisch ein zu großer Idealist sein.



Katharina Six.: Liebe Frau Binder! Ich bin am 01.03.1987 um 11:10 geboren. Ich bin derzeit Single und wüsste gerne wie es in der Liebe weitergehen wird? LG



Regina Binder: Hallo! Sie sind nicht wirklich zum Alleinsein gemacht und wünschen sich einen Seelengefährten an Ihrer Seite. In Ihrem Horoskop gibt es allerdings auch Mars/Pluto, der darauf hinweist, dass Sie intensive Beziehungen brauchen, die nicht immer mit angenehmen Erfahrungen verknüpft sein müssen. In näherer Zukunft würde ich keine erfüllende Partnerschaft sehen, aber das nächste Jahr sieht diesbezüglich sehr vielversprechend aus.