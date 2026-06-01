Diabetes bei der Katze: Neue Hoffnung für die Behandlung

Als der elfjährige Kurzhaarkater den Veterinärmedizinern vorgestellt wurde, war er antriebslos und etwas dehydriert. Ein Gesundheitscheck zeigte, dass das Schwergewicht an Diabetes mellitus erkrankt war. Da sich der Halter mit dem endokrinologischen Problem auskannte und auch mit der Handhabung von Insulinpumpen vertraut war, beschloss ein Forscherteam, den Patienten mit einem automatisierten Insulin-Abgabesystem zu behandeln. Tatsächlich verbesserten sich die Glucosewerte des Vierbeiners rasch. Wie das Journal of Veterinary Internal Medicine kürzlich berichtete, reduzierte das Management die benötigte Insulindosis innerhalb von 33 Tagen auf Null. Gerade Katzen sind häufig von Diabetes mellitus betroffen „Der Fallbericht gibt Hoffnung für die Behandlung von Haustieren mit Diabetes. Gerade Katzen sind sehr häufig davon betroffen“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, warum die Stoffwechselerkrankung möglichst früh behandelt werden soll und was den Patienten schon jetzt hilft.

Diabetes mellitus bei Vierbeinern Diabetes mellitus betrifft nicht nur Menschen. Auch Haustiere können entweder eine Insulinresistenz oder einen Insulinmangel entwickeln. Bei Katze ähnelt die chronische Stoffwechselstörung in der Regel dem Typ-2-Diabetes des Menschen. Dabei reagieren die Körperzellen zunehmend schlechter auf Insulin. Die Bauchspeicheldrüse läuft zunächst auf Hochtouren, später produziert sie immer weniger von dem Hormon. Zucker, der nicht in die Körperzellen aufgenommen wird, verbleibt im Blut und verursacht eine Überzuckerung. Leiden Hunde an Diabetes, ist die Autoimmunerkrankung meist mit Typ-1-Diabetes des Menschen vergleichbar. Dabei produziert die Bauchspeicheldrüse zu wenig oder kein Insulin mehr. Aufgrund des Hormonmangels kann der Körper nicht ausreichend Glukose in die Zellen aufnehmen; es kommt zu einer Überzuckerung.

„Katzen können in gewisser Weise vor Diabetes geschützt werden“, sagt Reitl. Bekannt ist, dass Übergewicht eine Insulinresistenz begünstigt; gesund ernährte Vierbeiner erkranken seltener. Es liegt am Halter, seinen Schützling nicht fett zu füttern. Bei rascher Behandlung erholt sich die Bauchspeicheldrüse „Entwickelt die Katze Diabetes, ist schnelles Handeln gefragt“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Bei einer zeitnahen Diagnose, gefolgt von einer intensiven Insulintherapie erholt sich die überforderte Bauchspeicheldrüse in bis zu 50 Prozent der Fälle. Das Organ kann den Stoffwechsel zumindest eine Zeit lang wieder selbst regulieren. Normalgewicht unterstützt das Aussetzen der Symptome. „Sind zusätzliche Erkrankungen ausgeschlossen, müssen zunächst Daten erhoben werden“, sagt Reitl. Ein Applikator, der auf die Haut des Patienten geklebt wird, misst kontinuierlich den Blutzucker. Der Sensor aus der Humanmedizin macht auch den Nadelstich für die Zuckertageskurven überflüssig.

Gleichzeitig müssen Veterinärmediziner und Halter klären, welches Management gleichermaßen sinnvoll und machbar ist. Insulintherapie ist bei zuckerkranken Katzen derzeit Goldstandard „Derzeit ist die Insulintherapie Goldstandard“, sagt der Zoodoc: „Die Option hat die höchste Remissionsrate, d.h. sie ermöglicht häufiger ein vorübergehendes bzw. dauerhaftes Nachlassen der Symptome ohne vollständige Heilung bei Aussetzen der Therapie.“ Manche Katzenhalter kommen mit den Injektionen nicht gut zurecht Doch rund 30 Prozent der Katzenbesitzer kommen damit nicht zurecht. Die einen schaffen es zeitlich nicht, die Injektion zwei Mal täglich zu einer fixen Uhrzeit zu setzen. Die anderen trauen sich den Umgang mit Spritzen nicht zu oder scheitern am Widerwillen des Vierbeiners.