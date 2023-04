Giftpflanzen-Expertin: Botanische Bösewichter kennenlernen mit Klaudia Blasl

In dem prämierten Werk "Gärten, Gift und tote Männer" spielen botanische Totschläger eine zentrale Rolle, während sich zwei pensionierte Hobbygärtnerinnen mit Miss-Marple-Gen und Gewichtsproblemen in der heimischen Provinz auf die Jagd nach Maulwurfsgrillen, Meuchelmördern und dem Mann fürs Leben begeben.

Eine blühende Hommage an die nicht immer so "gute alte Zeit", in der das Gift noch im Garten wächst, Ehemänner faul auf dem Sofa liegen und die Ermittlerinnen weder jung noch hübsch sein müssen.