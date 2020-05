Das lesen Sie in der nächsten freizeit-Ausgabe

Der Tag beginnt mit der Überprüfung unserer Gesundheit. Schon beim Zähneputzen wird der Körper von Sensoren im Hightech-Badezimmerspiegel gescannt. Gibt es Hinweise auf Krankheiten, werden Nanopartikel in den Körper injiziert, die z. B. Krebszellen direkt ausschalten. Willkommen in der Zukunft. Welche Ideen werden in 15, 20 Jahren das Leben verbessern? Unsere neue Serie versucht, darauf Antworten zu geben. Schon heute wird – um unsere Gesundheit und Jugend länger zu erhalten – an der Züchtung gesunder Organe, die erkrankte ersetzen, intensiv geforscht. Die US-Regierung lässt sich in den nächsten zehn Jahren die Reise ins Ich – die Entschlüsselung des menschlichen Gehirns mit seinen 170.000 Kilometern Nervenfasern – drei Milliarden $ kosten. Heutige Visionen werden Realität. Trotzdem werden sich Wüsten weiter ausbreiten und Gletscher schmelzen, Smog und Feinstaub Megacities beherrschen. In China verkauft man bereits Frischluft in Dosen. Die Welt wird nicht untergehen. Sie wird sich verändern. Rasant und dramatisch.

