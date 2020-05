Das lesen Sie in der nächsten freizeit-Ausgabe

The sky is the limit als Motto beim Wettlauf der Himmelsstürmer. Schon immer haben Wolkenkratzer die Menschheit fasziniert. Der Traum vom Turm begann in Babel. Beim Streifzug in den Himmel scheint es heute kaum mehr Grenzen zu geben. Während sich das Empire State Building in New York noch 40 Jahre des Prädikats „höchstes Gebäude der Welt“ erfreuen konnte, reicht es heute maximal 40 Wochen. Vor kurzem starteten im Wahnsinns-Wettlauf Richtung Himmel in Dschidda ( Saudi Arabien) die Bauarbeiten für den spiralförmigen Kingdom Tower. Der Prestige-Koloss wird in fünf Jahren fertig und dann den jetzigen Rekord- halter, den Burj Khalifa-Turm in Dubai, um mehr als 170 Meter überragen.1.007 Meter hoch wird der saudische Angeber sein, einen Kilometer weit in den Himmel ragen! Mehr als sieben Mal so hoch wie der Stephansdom. Und mehr als 40-mal so lang wie ein Tennis-Court. Pessimisten warnen vor dem Zusammentreffen zwischen Höhenrekorden und Wirtschafts-Crashs wie in den Dreißigerjahren. Doch der mythische Lockruf the sky is the limit überragt alles.

