Das lesen Sie in der nächsten freizeit-Ausgabe

Ich habe Fähigkeiten wie ein Kamel und kann Schlaf speichern, meinte Angela Merkel vor Kurzem. Sie schlafe am Wochenende einfach für die Arbeitswoche vor. Wissenschaftler sind da skeptisch – man könne Schlaf im Voraus maximal für eine Nacht speichern, sicher nicht für eine Woche. Hingegen brechen für Tagträumer gute Zeiten an: Immer mehr Schlafforscher plädieren für das Nickerchen zwischendurch. Der Mittagsschlaf während des Arbeitstages steigere die Leistungsfähigkeit um bis zu 40%. In den USA ist powernapping längst selbstverständlich. Und auch in Deutschland haben Konzerne wie BMW, Opel und Lufthansa bereits Ruheräume für den Mittagsschlaf der Mitarbeiter eingerichtet. In China ist Xeuxi, ein kurzes Schläfchen zwischendurch, im Artikel 49 der Verfassung garantiert: Wer arbeitet, hat ein Recht auf Mittagsschlaf. In Wien hat jetzt ein Fitnessstudio für die Seele eröffnet. Für 11Euro darf man zwanzig, dreißig Minuten schlafen. Kamele haben es eigentlich gut. Sie werden fürs Schlafen nie bezahlen müssen ...

