Das lesen Sie in der nächsten freizeit-Ausgabe

Fliegen. Die älteste Vision des Menschen. Sich von der Erde lösen. Alles unter sich lassen. Einfach abheben. Der ewige Traum ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon die griechische Sage berichtet von Dädalus und Ikarus, die mit Flügeln aus Federn und Wachs der Sonne entgegen flogen. Der Versuch nahm ein tragisches Ende: Ikarus kam der Sonne zu nah, die Flügel lösten sich auf und der Flugpionier starb beim Absturz. Doch das Abenteuer Fliegen ist immer weiter gegangen: Jetzt plant der Schweizer Bertrand Piccard, allein mit der Kraft der Sonne um die Welt zu fliegen. Das filigrane Solarflugzeug wiegt nur soviel wie ein VW Golf – hat aber die Spannweite einer Boeing 747. Mit rund 60 Stundenkilometern gleitet die Solar Impulse in Probeflügen bereits über die USA. Nach mehreren Zwischenstopps soll Anfang Juli die Ostküste erreicht werden. Es gibt Menschen, die sagen, mein Abenteuer ist verrückt, meint der Abenteurer Piccard, aber ich sage: es ist verrückt zu glauben, dass unsere Welt überleben kann, wenn wir weiterhin so viel Erdöl verbrennen und Abgase produzieren ...

michael.horowitz@kurier.at