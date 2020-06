Das lesen Sie in der nächsten freizeit-Ausgabe

Am 18. Mai geht es in der KURIER freizeit-Ausgabe um die blühenden Gärten in den Oasen Tunesiens, Glamourpunks auf dem Fashionevent des Jahres, Pop aus Schweden und Twitter ohne Tabus. Außerdem erscheint mit "Reise ins Morgen" der fünfte Teil der neuen freizeit-Serie " Österreich 2030".