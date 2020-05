Das lesen Sie in der nächsten freizeit-Ausgabe

Riese Rudi, sie nennen ihn Tarzan, erschreckt mit seinem sehr echt aussehenden Spielzeug-Revolver alle fast zu Tode. Einmal auch den Herrn Ministerpräsidenten. Maria trägt im Krippenspiel Zwangsjacke. Ein Mädchen schlägt sich die Stirn auf, um mit ihrem blutenden Kopf Sonne, Mond und Sterne auf den Asphalt zu malen. 365 Tage im Jahr ein abendliches Brüllkonzert. Joachim Meyerhoff erinnert sich im Buch „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ an die Kindheit in Schleswig, sein Zuhause auf dem Gelände der Psychiatrie. Der Vater ist ärztlicher Leiter, Joachim wächst im Hinterhof der traurigen Eulen mittendrin in der Direktionsvilla auf. Liebevoll erzählt Meyerhoff von Begegnungen mit den 1.500 Ver-rückten. Von der wie im Verborgenen liegenden Schönheit ihrer Gesichter, aber auch der Blutsbrüderschaft mit seinem Hund und wie er die Schnitte mit dem väterlichen Skalpell etwas zu tief setzt. Komische, tragische, großartige Geschichten. Schöne, schlichte Sprache. Jede Stimmung stimmt. Seit Langem das berührendste Buch. Ganz nebenbei ist der Autor auch noch umjubelter Burgtheater-Star.

michael.horowitz@kurier.at