Dancing Stars: Lustvoll, lustig oder lächerlich?

Nein, Dancing Stars ist nicht die Welt – aber: Es steckt eine Menge "Welt" in Dancing Stars. Es gibt tatsächlich Menschen, die bei allen sechs bisherigen Staffeln hautnah dabei waren (zuletzt sogar als Sieger) und die trotzdem noch nicht begriffen haben, worum es geht ... Balázs Ekker zum Beispiel. Deswegen ist er zum Juror hinauf gejubelt worden. Eine Rolle, die ihm ins Stammelbuch geschrieben scheint ... Und auf dem Scheitelpunkt seiner Karriere als (unfreiwilliger) Komiker ist ihm der "Frech-wie-Oscar" wohl kaum zu nehmen. In News verströmt er, von der Redaktion ins Deutsche übertragen, beißenden Brandgeruch dank Dumpfgummi-Abrieb. Es gehe hier nur ums Tanzen, nicht um "billigen Schmäh". Teuerster, nicht einmal einen billigen könntest du dir kaufen! Fein, wenn so lustvoll-lustig getanzt wird, wie es etwa der Vorjahrs-Dritte Mike Galeli (am Freitag in Frühlingszeit, 18.05, ORF 2) zeigte. Arg ist nur, wenn die Lächerlichkeit Richter spielt.

dieter. chmelar(at)kurier.at